Mars Bleu : dans la Vienne, 37% de dépistage et toujours trop de victimes du cancer colorectal

Le troisième mois de l'année signe le retour de la campagne de communication "Mars Bleu". A l'image d' octobre rose pour le cancer du sein, elle vise à sensibiliser autour cette fois du cancer colorectal. Une maladie qui tue 17 000 personnes par an en France, alors que si elle est prise en charge assez tôt, se guérit dans 9 cas sur 10. Le problème c'est que seulement 34,6% des néo-aquitains ciblés (les 50 - 74 ans) ont réalisé leur test de dépistage en 2021-2022. A peine plus dans la Vienne, où la participation atteint péniblement les 37%.

ⓘ Publicité

Les objectifs sont clairs : dans la Vienne comme dans le reste du pays, il faut atteindre 65% de participation aux campagnes annuelles de dépistage. En Nouvelle-Aquitaine, ces taux permettraient de passer de 255 décès évités par an à 647. Alors Violaine Randrian, médecin dans le service d'hépato-gastro-entérologie au CHU de Poitiers le martèle : il faut se faire dépister. "L'objectif du dépistage c'est de le trouver à un stade précoce, voire avant le stade de cancérisation pour qu'il puisse être enlevé sous forme d'un polype, au cours d'une coloscopie. L'idée du dépistage c'est non seulement de réduire la mortalité mais aussi la survenue des cancers, et donc les traitements lourds".

Moins de dépistages dans les zones rurales et les quartiers prioritaires

Sarah Ettouati médecin coordonateur départemental s'inquiète d'autant plus que les chiffres cachent des disparités territoriales fortes. De 37% de dépistage dans la Vienne, on tombe à tout juste 20 % dans certaines zones rurales ou dans les quartiers prioritaires : "lorsque l'on est en précarité, que la vie est déjà difficile au quotidien, prendre soin de soi est extrêmement difficile (...). La priorité c'est de manger, dormir, élever ses enfants, et faire en sorte de vivre."

Alors pour essayer de toucher plus ces populations, le 14 mars 2023, le Colon Tour sera installé dans le quartier des Couronneries. C'est une structure gonflable géante en forme de colon à l'intérieur de laquelle on peut découvrir les divers stades de la maladie. Des équipes seront également sur place pour faire de la prévention, et inciter au dépistage.

Un test facile et rapide à réaliser

Ces chiffres sont d'autant plus frustrants pour les équipes médicales que le test de dépistage est simple et surtout rapide à utiliser : "vous recevez une invitation lors de vos 50 ans (...) qui vous invite à venir chercher le test, auparavant chez le médecin généraliste et désormais chez le pharmacien. Vous retournez chez vous, vous faites le test." explique Sarah Ettouati. Il suffit ensuite de le renvoyer gratuitement et les résultats sont retournés sous deux semaines. Et ce, tous les deux ans.

Pour toucher un plus large public et faciliter l'accès au dépistage, les tests peuvent depuis un an être distribués dans les pharmacies. Aujourd'hui dans la Vienne, plus de 60 % des pharmaciens sont aptes à le fournir, un peu partout sur le département.