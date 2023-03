Mars Bleu : le CHU de Nîmes vous invite à vous faire dépister tous les mardis contre le cancer du colon

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième cancer le plus meurtrier en France. À l'occasion de Mars Bleu et des actions de prévention, le CHU de Nîmes vous invite tous les mardis de mars 2023 à une action de prévention, de 8h à 16h. Le tout "grâce à de nouvelles technologies faisant appel à l’intelligence artificielle", précise l'hôpital dans son communiqué. "C'est un cancer qui touche soit le colon - qui est le gros intestin - soit le rectum qui est la partie en le gros intestin et le canal anal", rappelle le Dr Ludovic Caillo, hépato-gastro-entérologue au CHU de Nîmes.

Troubles du transit, saignements, douleurs abdominales

Ce cancer est à l'origine de 17.000 décès chaque année en France alors que dans 95% des cas, il peut être soigné s'il est dépisté à temps. Faute de dépistage, 50 % des cancers colorectaux sont diagnostiqués à des stades avancés (stades 3 ou 4). "Comme beaucoup de cancers, les symptômes sont peu spécifiques, on peut retrouver des troubles du transit, des saignements et des douleurs abdominales. Malheureusement, quand ces symptômes apparaissent, cela veut dire que le cancer est potentiellement à un stade avancé", rappelle Dr Ludovic Caillo.

"Les facteurs de risque connus sont l’âge supérieur à 50 ans, les antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal ou de polypes, et des habitudes de vie comme une alimentation riche en graisses animales ou excessive en viande rouge ou boissons alcoolisées, l’inactivité physique, le surpoids, le tabac et certaines maladies (Crohn, recto-colite hémorragique, acromégalie, maladies génétiques…)", liste-t-il.

Une charte signée pour augmenter le taux de dépistage

Le taux est de 35% au niveau national. L'objectif ambitieux de la Ville , d'ici trois ans, est d'arriver à un taux de 50% en mobilisant les professionnels de santé au plus près des populations. " Les campagnes de terrain sont importantes confie Dolorès Orlay-Morleau, l'adjointe déléguée à la santé. Aller rencontrer les associations, les pharmacies, les médecins qui sont inscrits dans les territoires pour qu'ils soient nos relais et qu'ils parlent à la population avec le langage qui convient pour les inciter à réaliser ce dépistage, c'est important."

Le CHU de Nîmes, 3è centre national à se doter de l'IA

Le centre d’endoscopie du CHU était , octobre 2020, le premier centre en Languedoc-Roussillon et le troisième au niveau national à s’équiper d’un système d’intelligence artificielle (GENIUS™ Medtronic) permettant d’augmenter le taux de détection des polypes coliques. Ce logiciel assiste le gastro-entérologue lors de la réalisation de la coloscopie en détectant en temps réel les lésions cancéreuses ou précancéreuses.