Mars bleu : "Le dépistage du cancer colorectal, ça doit être comme passer chez le dentiste"

Le cancer colorectal concerne chaque année 43.000 Français et en tue 18.000. C’est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième le plus meurtrier. Pourtant, dépisté à temps, on peut le guérir 9 fois sur 10.

C'est après avoir découvert des petits saignements dans ses excréments que Jean-Claude George a été dépisté en octobre 2017. Il a suivi une chimio, puis il a été opéré il y a quatre ans, en février 2018 au CHU de Hautepierre, une ablation du rectum et de l’anus. L'enseignant vit désormais avec une poche pour recueillir ses selles.

"Soigner un cancer colorectal, ce n'est pas un chemin de roses, témoigne-t-il. Tout ce qui est physique, tout ce qui est transformations, c'est très complexe à digérer. C'est le terme qui convient, digérer... Mais il y a aussi des répercussions morales et psychiques qui sont très importantes".

Jean-Claude Georges se bat au quotidien pour s'accepter tel qu'il est, avec ses douleurs, parfois des fuites, le regard des autres aussi qui a changé. Pour aller mieux, il court beaucoup. Il a aussi réalisé un film pour faire la promotion du dépistage du cancer colorectal. Des professionnels, des résidents de Foyers d'accueil spécialisé et du personnel du CHU de Hautepierre y ont participé.

"Il faut lever les tabous et que le dépistage devienne un geste comme passer chez le dentiste, martèle Jean-Claude George. Il faut que ça soit aussi bête que ça. C'est vraiment du bon sens".

Un test indolore et gratuit

Le dépistage du cancer colorectal est un test indolore, efficace et gratuit. Les personnes de plus de 50 ans peuvent le réaliser chez leur médecin traitant ou demander à ce qu'un test leur soit envoyé directement chez eux.

Selon Cécile Brigand, chirurgienne digestive au CHU de Hautepierre, 35% des Français concernés seulement seraient dépistés, ce chiffre est plus important en Alsace, autour des 60%. Mais ça n’est pas encore assez, d'autant que notre région est l'une des plus touchées par ce cancer.

"Ça fait peur et puis c'est l'intestin, explique-t-elle. Il faut tremper un petit bâton dans ses matières, ce qui peut choquer quelques uns. Mais finalement, ce ne sont que des selles, du caca. C'est très simple et ça sauve des vies. Il vaut mieux avoir l'ablation d'un polype, car on a un test positif, qu'un cancer. On guérit beaucoup de cancers du colon, mais ça reste un cancer et on ne maîtrise pas toutes les cellules cancéreuses. Donc il faut arriver avant le cancer et faire ce test efficace !"

Aujourd'hui, Jean-Claude George n'a toujours pas retrouvé une salle de classe pour exercer son métier de professeur, mais il dit "avoir plus de faim de vie qu'avant et être plus exigeant sur tout ce qu'il fait".