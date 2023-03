Mars Bleu : "On est encore loin du niveau suffisant pour une campagne de dépistage efficace"

"Mars Bleu", c'est le mois placé sous le signe de la prévention contre le cancer colorectal, cancer qui compte plus de 17 000 décès chaque année. Dès 50 ans et jusqu'à 74 ans, il est recommandé de faire un test de dépistage tous les deux ans. Le docteur Jean-Luc Friguet, gastro-entérologue à l'hôpital de Fougères, explique les modalités de dépistage.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Le cancer colorectal est toujours aussi meurtrier ?

Dr Jean-Luc Friguet : On peut estimer que la mortalité annuelle dépasse les 17.000 sur l'ensemble du territoire, que l'incidence n'a pas beaucoup bougé dans les cinq dernières années, qu'on est toujours aux alentours de 43.000 nouveaux cas par an et que l'on sait que le diagnostic précoce est le facteur déterminant de la survie. Car si on fait un diagnostic très précoce, on a une espérance de vie qui dépasse les 90 %, alors que si on a un diagnostic tardif, ce qui est malheureusement le cas, on se retrouve avec un taux de survie qui est inférieur à 20 %.

Qui peut se faire dépister ?

Globalement, toute la population. Si on prend les critères de l'Inca et les critères de l'OMS, on est sur la population entre 50 et 74 ans. On peut estimer quand même que les signaux d'alerte doivent se situer avant. Si vous avez 50 ans et que vous êtes asymptomatique, sans antériorité familiale, vous êtes éligible aux campagnes de dépistage par les tests fécaux, mais si c'est difficilement acceptable. Parce que aller manipuler ses matières fécales, ça n'a jamais été très glamour. Donc ça, c'est le premier cas. Si vous avez un antécédent familial de polypes ou de cancer colorectal, du premier degré, c'est-à-dire au niveau de vos parents ou au niveau de votre fratrie. Et là, vous faites partie de la cohorte des gens qui doivent aller directement au dépistage par la réalisation d'une coloscopie. Troisième cas de figure. Si vous n'avez pas d'antériorité familiale, mais vous êtes symptomatiques, c'est-à-dire que vous avez vu apparaître dans les mois qui précèdent des signes d'alerte comme des douleurs abdominales, ce sont des modifications du transit. Il y a donc une apparition d'éléments anormaux dans vos selles et à ce moment-là, vous êtes aussi éligibles à la coloscopie.

Est-ce que les Bretons sont des bons élèves dans le dépistage ou il y a encore beaucoup de travail à faire ?

Lors des premières campagnes, les Bretons ont été très très bons élèves. On a aujourd'hui, malgré tout, une sorte d'essoufflement et on n'est toujours pas au niveau national de ce qu'il faudrait pour que les campagnes de dépistage soient efficaces. C'est-à-dire qu'actuellement, on est passé entre 2018 et 2022 d'une adhésion de 29 % à 35 %. Si on prend les normes internationales et européennes, pour qu'une campagne de dépistage du type tests fécaux soit efficace, il faut une adhésion de plus de 45 %.

Pourquoi ce n'est pas le cas ?

Parce qu'il y a un certain nombre de réticences. Il y a la réticence vis-à-vis d'aller manipuler ses matières. Il y a la peur du diagnostic. Et puis il y a la peur de la réalisation de la coloscopie. Et puis sans doute que les campagnes de communication n'ont peut-être pas toujours été franchement à la hauteur. Pourtant, des pharmaciens peuvent faire le dépistage, les médecins traitants peuvent le faire, les gastro-entérologues peuvent le faire et il y a même aujourd'hui un site Internet qui permet d'aller commander directement, via le site, son kit et le recevoir chez soi.