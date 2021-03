"Mars bleu" - Une Chaire de recherche sur le cancer colorectal installée à Limoges

Comment lutter contre le cancer colorectal ? C'est l'opération "Mars bleu" en ce moment, mois de prévention et de dépistage de ce cancer très répandu. A Limoges, le Docteur Niki Christou vient de créer une Chaire de recherche sur cette pathologie très répandue : 43000 cas sont diagnostiqués tous les ans en France, 17.000 décès, c'est le troisième cancer le plus fréquent chez l’homme après le poumon et la prostate et le second cancer chez la femme après le cancer du sein.

Invitée de France Bleu Limousin ce mercredi matin, le Docteur Niki Christou a expliqué l'enjeu de la recherche sur ce sujet de la création de cette Chaire : étudier et comprendre les mécanismes de récidives du cancer colorectal en développant de nouveaux outils de diagnostic précoce, par exemple des marqueurs qui permettraient de détecter cette pathologie par une simple prise de sang !

Interview : Docteur Niki Christou, invitée de France Bleu Limousin, ce mercredi Copier

La Chaire de recherche a été installée en décembre à l'Université de Limoges, mais elle a encore besoin de fonds pour se développer, recruter les doctorants et installer les infrastructures techniques.

> Infos et dons : Tout le monde peut faire un don, directement auprès de la Fondation de l’Université de Limoges.