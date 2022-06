Marsannay-la-Côte : la Casa Nana, un espace pour la santé et le bien-être des femmes

Depuis la fin du mois de mai, un lieu d'un nouveau genre a ouvert ses portes à Marsannay-la-Côte. La Casa Nana regroupe plusieurs professionnelles qui travaillent à la santé et au bien-être des femmes. Sandra Roblot, kinésithérapeute et fondatrice du lieu, nous explique le concept.

C'est son expérience personnelle qui a donné à Sandra Roblot, kinésithérapeute, l'idée d'ouvrir la Casa Nana à Marsannay-la-Côte. Après deux grossesses, deux accouchements et deux post-partum elle a eu envie de créer un lieu avec une équipe spécialisées pour que les femmes qui le souhaitent puissent trouver toutes les réponses à leurs questions au même endroit. La Casa Nana n'est d'ailleurs pas réservée aux femmes enceintes ou aux jeunes mamans, mais s'adresse à toutes les femmes de la puberté jusqu'après la ménopause.

En plus de deux kinés, la Casa Nana regroupe une diététicienne, une sage-femme, une chiropracteur, une sophrologue, une psychologue et une ostéopathe. Et une masseuse arrivera en septembre.

Infos pratiques : 44 Rue de Mazy, 21160 Marsannay-la-Côte