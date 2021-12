Marseille : des lycéens entre colère et incompréhension après la découverte d'un cluster Omicron

"C'est la presse qui nous l'a appris", raconte Antoine, en colère. Cet élève de 1ère STMG au lycée Saint-Joseph de la Madeleine à Marseille (4e) est dans une classe touchée par deux cas du variant Omicron alors que huit ont été détectés dans l'établissement, ce que confirme l'Agence Régionale de Santé. Ce jeudi matin, colère et incompréhension des élèves face à l'absence de communication et de mesures de protection, en pleine 5e vague.

On nous avait pas dit que c'était des cas d'Omicron - Yasmine, élève en 1ère STMG

"Il n'y a aucune procédure, rien du tout. Les cas contacts sont revenus en cours le lendemain", continue la jeune femme. À l'origine de ces contaminations, un repas entre élèves la semaine dernière.

à lire aussi Covid-19 : le gouvernement tiendra un nouveau Conseil de défense sanitaire vendredi

La moitié du lycée testée mercredi

"Soit disant pour nous protéger à l'approche des fêtes. En fait, c'est parce qu'ils recherchaient des cas d'Omicron", explique Antoine, qui ne décolère pas. "Qu'ils ferment les classes. Moi je suis vacciné, en pleine forme, mais d'autres vont aller voir leurs grands-parents pendant les vacances", poursuit-il. "Une classe a déjà été fermée parce qu'il y avait des cas de Covid. Pourquoi on ne le fait pas pour nous alors qu'il y a Omicron ?", termine ce jeune marseillais.

Mail de la direction envoyé aux parents d'élève ce jeudi midi. © Radio France - Bastien Thomas

Cette situation inquiète aussi les parents. Ils sont nombreux à avoir téléphoné au lycée ce jeudi pour avoir plus d'informations. D'autres ont demandé à leurs enfants de ne plus y retourner d'ici les vacances. C'est le cas de Baptiste. "Ma mère trouve que c'est n'importe quoi. Du coup , je ne retourne pas en cours. On est 26 dans la classe à la base. On est plus que 12 avec les deux malades et les cas contact", raconte Baptiste.

Pour l'instant, aucune classe n'est fermée à Saint-Joseph, la direction ne prévoit pas de mesures supplémentaires alors que le virus circule de plus en plus dans le département des Bouches-du-Rhône. Le taux d'incidence est de 1082 nouveaux cas pour 100.000 habitants chez les 10-19 ans et de 788 dans la population globale.