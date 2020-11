Marseille : des tests Covid-19 gratuits sur le parvis de la gare Saint-Charles

À l'initiative de la SNCF et de plusieurs partenaires, dès de ce jeudi, un "Mobiltest", sorte de petit local, va ouvrir devant la grande gare marseillaise pour inciter notamment les voyageurs à venir s'y faire dépister.

Se faire dépister avant de monter dans le train. Les voyageurs en auront la possibilité, à Marseille, dès ce jeudi. Un "Mobiltest" ouvre en effet ses portes, sur le parvis de la gare Saint-Charles. Il s'agit en fait d'une unité mobile de la société Loxamedet installé à l'initiative de la SNCF.

Le concept, validé par l'Agence régional de santé, est simple. Toute personne qui souhaite se faire tester peut se rendre dans ce petit préfabriqué où il subira un test PCR. Ceux qui ont des symptômes du coronavirus, ou ceux qui sont "cas contact" devront se présenter le matin. Les autres, l'après-midi. Dans tous les cas de figure, il convient de s'inscrire au préalable, à l'adresse suivante : loxamed.fr.

Plus de 100 personnes testées par jour

Il faudra attendre 24 à 72 heures avant d'avoir les résultats. Ils seront communiqués par SMS, en cas de tests négatifs, ou par téléphone en cas de tests positifs. Les personnes qui seront dans cette situation recevront, en effet, un appel d'un médecin de la plateforme de télémédecine TeleDok qui leur indiquera la démarche à suivre.

Le "Mobiltest" sera ouvert du lundi au samedi, de 9h à 17h. Et il restera en place au moins pendant six mois. Il devrait permettre de tester plus de 100 personnes par jour.