Marseille en alerte maximale : la colère des élus après l'annonce du ministre de la santé

Michèle Rubirola, la maire écologiste de Marseille et Martine Vassal, la présidente UMP de la métropole d'Aix-Marseille

Une heure à peine après l'annonce du ministre de la santé de la fermeture des bars et restaurants à Aix-Marseille, la maire écologiste de Marseille est sortie de sa convalescence pour réagir. Michèle Rubirola se dit en colère. "J'apprends avec étonnement et colère une décision pour laquelle la Mairie de Marseille n'a pas été consultée, affirme-t-elle sur son compte Tweeter. Rien dans la situation sanitaire ne justifie cette annonce". Benoit Payan, on premier adjoint qui assure l'intérim estime lui que "la violence des annonces d'Olivier Véran envers Marseille n'est pas acceptable. Il n'y a eu aucune concertation".

Le président UMP du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur dénonce lui aussi la décision du gouvernement de placer la métropole en alerte maximale. "Cette punition collective est extrêmement dure pour l'économie de nos territoires", écrit Renaud Muselier dans un communiqué. Il dénonce un "quasi-reconfinement et aurait préféré un renforcement des contrôles et des fermetures administratives pour les établissements peu scrupuleux sur les mesures sanitaires.

Une rencontre avec le préfet

La présidente UMP du conseil départemental, Martine Vassal n'a pas souhaité réagir aux annonces. Les élus de la métropole d'Aix-Marseille ont rendez-vous ce jeudi avec le préfet des Bouches du Rhône. Cette rencontre était déjà prévue avant les déclarations d'Olivier Véran.