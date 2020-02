Marseille: L'Etat débloque 168 millions d'euros pour rénover les Hôpitaux de Marseille

Marseille, France

Alors que l’AP-HM (Assistance Publique Hôpitaux de Marseille) est dans une situation financière difficile et tendue, l'enveloppe de 168 millions d'euros débloquée par le Ministère de la Santé arrive à point nommé. Un plan de modernisation d'un montant total de 337 millions d'euros pour le troisième groupe hospitalier de France, approuvé fin janvier par le Copermo, Comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers. Le reste du financement étant apporté par les collectivités locales (Ville de Marseille : 25 millions d'euros, Métropole: 17 millions d'euros, 57 millions d'euros du département des Bouches du Rhône et 31 millions d'euros de la Région Provence Alpes Côte d'Azur).

Améliorer l'accueil et le confort des patients

Les bâtiments qui datent des années 60 voire 70, bien que rénovés régulièrement, sont aujourd'hui obsolètes "l'Hôpital a vieilli, on a peut être sous estimé les travaux de mise aux normes " reconnait Jean Olivier Arnaud, Directeur général de l' AP-HM "le confort avait pris beaucoup de retard et c'est ce retard que nous voulons combler". Grâce à ce plan de modernisation des bâtiments, il s’agit aussi d'améliorer l'accueil des patients et de simplifier leur parcours au sein des établissements, mais également d'améliorer les conditions de travail du corps médical. Une vaste opération qui prévoit d'ici 2024 la rénovation des bâtiments de la Timone avec la construction d'un pole mère-enfant rassemblant la pédiatrie de la Timone et la maternité de la Conception, ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment pour le Samu. L'Hôpital Nord bénéficiera lui de la restructuration de son immeuble principal et de l'extension de la réanimation. Les Hôpitaux de Marseille représente chaque année, plus d'1 million de consultations, 240 000 urgences et 130 000 hospitalisations.