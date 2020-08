Marseille : port du masque obligatoire dans trois zones très fréquentées de la ville

En cas de non port du masque, la sanction peut aller, en cas de récidive, jusqu'à 3.750 euros d'amende et six mois de prison.

Dès ce samedi, et jusqu’au 31 août, vous devrez porter un masque de 10h à 4h du matin sur le Vieux-Port, et de 19h à 4h du matin, sur La Plaine-Cours Julien et l’Escale Borély, depuis Le David jusqu’à la plage de la Vieille-Chapelle.

La préfecture, qui a pris cette décision, en concertation avec l’Agence régionale de santé, veut contenir la circulation de la Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône. Dans le département, le niveau d’alerte a d’ailleurs été relevé. Il est passé, ce vendredi, de "limité" à "modéré".

Sensibilisations et contrôles

À Marseille, dans les trois secteurs concernés par cet arrêté préfectoral, la police municipale et la police nationale vont patrouiller pour combattre le non port du masque, sanctionné d’une amende de 135 euros ; 3.750 euros et six mois de prison au bout de la troisième fois, en l'espace de 30 jours.

Parallèlement, les autorités vont organiser des opérations de sensibilisations et inciter les locaux comme les touristes à se faire dépister.