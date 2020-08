Marseille : "Le virus est nous", un diapo pour aider les enfants à comprendre la Covid-19

Cet outil pédagogique a été créé par l'association "L'air et moi". Il permet, en 130 pages, de répondre aux questions et aux inquiétudes des enfants, à la maison, comme à l'école.

Les médecins ont déjà du mal à cerner la Covid-19. Alors, les enfants... Pas simple, pour eux, de comprendre ce virus qui s'est immiscé depuis sept mois, bientôt, dans nos vies, et jusque dans les salles de classes que les élèves retrouveront début septembre. Alors, pour leur expliquer le coronavirus, l'association marseillaise "L'air et moi", installée dans le 6e arrondissement, a mis au point Les virus et nous.

Il s'agit d'un diaporama de 130 pages qui se présente sous la forme de dessins, de photos. Il y a des question aussi, pour comprendre. L'idée de cet outil pédagogique a germé dans la tête de Victor Hugo Espinosa, pendant le confinement : "Mes petits-enfants se posaient des questions : "Qu'est ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce que c'est que le coronavirus ? Comment peut-il m'attaquer ? Pourquoi faut-il mettre un masque ?'"

Le virus et nous" est évolutif, comme le virus l'est lui-même. - Victor Hugo Espinosa.

Rassurer les enfants

Les 130 pages sont à utiliser à sa guise. Pour les petits, comme pour les grands, donc. Et notamment les enseignants, comme Christelle, professeur des écoles à Marseille. Cette dernière participe au développement du diaporama et l'utilise en classe. Et ça fonctionne : "Il y a des enfants qui n'ont pas repris le chemin de l'école depuis six mois, rappelle l'enseignante. Donc, ce support là va permettre de partir des interrogations des petits et de les laisser librement parler, ce qui nous permettra de les rassurer."

Les enfants vont se retrouver dans une nouvelle école, car les règles ne seront plus les mêmes. - Christelle, professeur des écoles.

Soutien d'Atmosud

Le virus est nous a reçu le soutien d'Atmosud, qui analyse la qualité de l'air dans la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. "Cet outil pédagogique, estime Dominique Robin, directeur général d'Atmosud, permet décrypter le message brouillé autour du coronavirus". Le diaporama est gratuit et peut être téléchargé sur Internet. Il l'a déjà été plus de 3.000 fois. Il est disponible en 5 langues.