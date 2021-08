Marseille : Plusieurs cas de Covid 19 détectés sur un bateau de croisière

Plusieurs cas positifs au Covid-19 et des cas contacts ont été détectés sur un bateau de croisière qui a accosté ce dimanche à Marseille. Les personnes concernées ont été placées à l'isolement.

Ce bateau de la compagnie Costa croisières accueillait 180 touristes en vacances pendant une semaine en Méditerranée. Tous les passagers avaient été dépistés négatifs par des tests antigéniques dimanche dernier lors de leur embarquement à Marseille. Le navire a d'habitude une capacité de 6.000 personnes, qui avait été réduite de 70% au maximum par mesure de précaution face au virus. L'ARS appelle à la plus grande vigilance en cette période de forte circulation virale dans la région : "la vaccination reste la solution la plus efficace".