Marseille : un couple vacciné, mais contaminé

À 73 ans, Josée est une retraitée bien active. Dans le quartier de la Treille à Marseille où elle vit depuis toujours, elle est connue notamment pour être la présidente de l'association des Amis de Marcel Pagnol. Alors quand la nouvelle de la contamination est tombée samedi 17 avril, ça a été le choc.

"Incroyable ! Ma fille m'a appelé en début d'après-midi en me disant qu'elle avait le Covid. Un peu plus tôt, je lui avais dit que son père n'était pas très bien, que j'avais mal à la gorge. Mais mes petits symptômes, je les ai attribués à des choses qui n'étaient pas le coronavirus : _je n'y pensais même pas_."

Un Covid léger

La raison : elle est entièrement vaccinée au Pfizer-BioNtech depuis deux mois. La campagne vaccinale n'était alors pas ouverte à sa tranche d'âge, elle a pu en bénéficier en raison de son asthme sévère. "Je pensais sincèrement qu'il n'était plus possible d'avoir le virus une fois vacciné. _Je me suis trompée, parce que nous pouvons avoir une forme légère comme nous avons eu_." Son mari Claude a 78 ans, il a reçu sa deuxième dose le 10 avril. "Avec ma femme, on est tombés de haut : on ne s'y attendait pas du tout."

Heureusement que nous étions vaccinés !

Il a été un peu plus touché que sa femme. "Là, je n'ai plus de fièvre : tout va bien. Mon meilleur médicament, c'est ma femme", s'esclaffe-t-il. Un médicament qui l'accompagne depuis maintenant 55 ans. De cette drôle d'histoire, Josée retient une seule chose : "heureusement que nous étions vaccinés" ! Comme eux, 69 % des 75 ans et plus en France ont reçu au moins une dose de vaccin à ce jour, selon les chiffres du 20 avril.