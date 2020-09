Martine Vassal réclame la 5G pour la Camargue

Lors de l'inauguration officielle de la fibre optique à Chateaurenard, la patronne du département des Bouches du Rhône s'est prononcé ce jeudi en faveur du déploiement de la 5G. Pour réduire les zones non couvertes en haut débit, Martine Vassal invite les opérateurs de téléphonie à déployer cette nouvelle technologie dans les zones rurales, et notamment en Camargue.

Si on a un problème avec la 5G, c'est qu'on a un problème avec la 4G -Martine Vassal

Cette déclaration intervient en plein débat sur la 5G. Plus de 70 élus de gauche, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou la maire de Marseille Michèle Rubirola, signaient un moratoire sur le déploiement de ce nouveau réseau de téléphonie mobile. Ce moratoire exige le report de l'attribution des fréquences et du déploiement jusqu'à l'été 2021.

Au contraire, Martine Vassal souhaite le lancement de la 5G et se dit même rassurée. "J'ai aucun problème sur la 5G, explique la présidente LR du conseil départemental. On parle de cette technologie depuis assez longtemps. Si on a un problème avec la 5G, c'est qu'on doit avoir un problème avec la 4G. Ou on stoppe tout. Ou alors on essaie d'évoluer".

La 5G pour attendre la fibre optique

Selon Martine Vassal, la 5G permettrait d'attendre l'arrivée de la fibre optique en Camargue. En 2018, le conseil départemental des Bouches du Rhône a lancé avec la région Provence Alpes Côte d'Azur une procèdure AMEL (Appel à Manifestation d'Engagement Local) pour rendre éligible en 3 ans l'ensemble des foyers des 24 communes de l'ouest du département au très haut débit.

L'opérateur SFR a été chargé de réaliser ce déploiement. La moitié des municipalités concernées dont Chateaurenard ont déjà été raccordées avec 21 275 foyers éligibles à la fibre optique. Les travaux doivent se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2022.