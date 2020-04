Marynap lance un appel aux bénévoles pour coudre 500 surblouses pour l'hôpital de Guéret

Les surblouses font partie de l'équipement de protection du personnel soignant. Mais comme les masques, il est difficile de s'en procurer.

Pour remédier à ce problème, l'hôpital de Guéret s'est adressé à Marynap : cette entreprise possède une usine de confection à Guéret, avec 200 mètres carrés de machines dans la zone Cher du Pra. Le souci, c'est que l'entreprise n'a pas assez de tissu pour honorer la commande de 500 surblouses.

Le Centre hospitalier a malgré tout, trouvé une solution : coudre des manches sur des blouses qui sont habituellement utilisée pour les patients (et qui ont des manches courtes).

Un appel aux couturières

Marynap a accepté bénévolement de le faire. Mais il s'agit d'un travail assez long et les salariés de Marynap sont au chômage partiel. Pour pouvoir livrer les blouses le plus vite possible, l'entreprise a donc lancé un appel aux couturières creusoises qui ont du temps et une machine à coudre.

Celles et ceux qui souhaitent aider peuvent s'adresser à Marynap au 05 55 52 55 18, ils vous donneront du matériel et des instructions pour réaliser les surblouses.

Par ailleurs Marynap réalise et vends en ce moment des masques en tissu pour les particuliers et les entreprises.