Masque à l'extérieur partout en Mayenne : "la mesure du Préfet était disproportionnée"

Le tribunal administratif de Nantes suspend l'arrêté de la Préfecture obligeant le port du masque à l'extérieur dans toutes les communes mayennaises. Nos confrères de Ouest-France ont révélé qu'un habitant de Saint-Denis d'Anjou a obtenu gain de cause après avoir porté l'affaire devant la justice.

Une copie à revoir pour le Préfet de la Mayenne. Le Tribunal Administratif de Nantes suspend ce mercredi son arrêté obligeant à porter le masque en extérieur partout dans le département. Arrêté pris le 31 décembre dernier en raison de la crise sanitaire et de la forte augmentation de cas positifs à la Covid-19.

à lire aussi La justice suspend l'arrêté rendant obligatoire le port du masque à l’extérieur en Mayenne

En début d'année, Vincent Duret, un géomètre de Saint-Denis d'Anjou, a donc saisi la justice car il estimait que cette obligation était disproportionnée. Il a donc obtenu gain de cause : "je reprochais au Préfet d'avoir une méconnaissance de son territoire, dans la réalité je ne le pense pas mais c'est ce qui ressortait de son arrêté. Il ne fait pas de distinction, au niveau de la circulation de la population, entre le centre-ville de Laval et une bourgade de 200 ou 300 habitants. Chez nous, il y a 240 communes en Mayenne, une centaine avec moins de 500 habitants. La mesure était donc disproportionnée. Juridiquement, c'est une victoire, une victoire d'un simple citoyen. J'ai l'impression que tout le monde ouvre son parapluie pour se protéger, un parapluie juridique pour le Préfet pour éviter les ennuis par la suite. En agissant ainsi, on perd le bon sens".

Contactée par France Bleu Mayenne, la Préfecture indique qu'elle publiera un nouvel arrêté "dans les prochaines heures" et qu'elle "prendra en compte les remarques de la justice".