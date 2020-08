Masque obligatoire au centre-ville de Grenoble : d'abord un week-end de "sensibilisation"

"La mesure a été prise rapidement, explique Maud Tavel, adjointe au maire de Grenoble à la tranquillité publique, alors pour ce week-end on a travaillé sur l'affichage, on a des stands...". A partir de ce samedi 29 août au matin, le port du masque devient obligatoire dans les rues du centre-ville de Grenoble mais l'amende prévue de 135 euros en cas de non respect de la mesure ne va pas tout de suite être systématique. "A l'image de ce qui a été fait dans les transports en commun, explique l'élue, [...] consigne a été donnée à la police municipale de commencer par une sensibilisation très forte, un contrôle et un rappel à l'ordre dans les jours qui arrivent et puis ensuite une verbalisation[...] Ensuite l'attitude ne sera pas la même selon qu'une personne est contrôlée la première, la deuxième ou la troisième fois...".

Car la réalité de l'amende est bien là. Celle du risque aussi dit la mairie : en 3 semaines le nombre hebdomadaire de personnes positives en sud-isère a été multiplié par 5. Une première patrouille ce vendredi soir a croisé des grenoblois plutôt au courant de la mesure et de bonne volonté. "Dans les transports en commun les cas conflictuels étaient plutôt rares explique Jérôme Lamain, responsable opérationnel au sein de la police municipale de Grenoble, donc je n'ai pas vraiment d'appréhension sur l'application de cette mesure au sein du centre-ville". Tout le week-end des stands seront là au centre-ville de Grenoble pour informer notamment sur le périmètre concerné.