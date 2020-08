Masque obligatoire au marché aux tissus de La Source

Depuis ce vendredi 31 juillet, le port du masque est obligatoire sur les quais de Loire de 21h à 6h et sur les marchés à Orléans. Ce weekend du 1er-2 août c'était donc le premier test sur les marchés de la ville. Et au marché aux tissus de La Source la mesure était plutôt bien respectée.

Entre les portants à vêtements colorés, les vendeurs de tissus, de chaussures et de services à thé orientaux, il y a du monde ce dimanche 2 août au matin au marché aux tissus de La Source. Impossible de respecter le mètre de distance entre chaque personne, mais tous les vendeurs et une grande majorité des passants portent des masques de protection.

Le 30 juillet dernier, la mairie d'Orléans a en effet un adopté un décret qui le rend obligatoire sur les marchés comme les quais de Loire entre 21h et 6h. Le décret s'applique à toute personne de plus de 11 ans sauf handicap avec un justificatif.

Le marché aux tissus d'Orléans La Source ce dimanche 2 août © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une mesure globalement bien respectée sur le marché aux tissus de La Source

Vincent et Aurélie sont venus avec leurs deux enfants. Et toute la famille porte le masque. "Même les enfants oui, on préfère et ce sont eux qui le demandent", explique Vincent. "Moi j'aime bien le porter, comme ça je ne serai pas malade", confirme son fils aîné. "On se protège et on protège les autres", ajoute Aurélie.

Même son de cloche du côté des vendeurs, tous masqués comme Mbarek qui vend des dates et des fruits secs."Bien sûr on n'est pas habitués à le porter en extérieur et ça nous gêne un peu mais c'est important, on fait avec !", raconte-t-il.

Tous les vendeurs et une grande majorité des passants ont respecté l'obligation du port du masque ce dimanche 2 août au marché aux tissu de La Source © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une minorité de non-masqués

Parmi le petit quart de personnes à visage découvert, il y a Rebecca. "Je n'avais pas du tout compris que c'était obligatoire et qu'il y avait une amende", confie-t-elle, "Je me disais que comme c'était en plein air, ce n'était pas nécessaire ... Mais ça fait un petit moment que je vois les gens masqués et que je me dis qu'il faut que je le mette. J'en ai un dans mon sac en plus."

Plus loin, Paul est réfractaire au masque : "C'est contraignant, ça empêche de respirer ... Je ne le supporte pas trois minutes ! Je comprends bien que c'est une mesure de lutte contre la pandémie, mais pour moi ce qui est important c'est d'avoir un vaccin."

Un petit quart des personnes avaient le visage à découvert ce dimanche 2 août au marché aux tissus de La Source © Radio France - Mathilde Bouquerel

Christine essaye une robe d'été tout en discutant avec le vendeur de tissu. Elle a le masque car elle est asthmatique et peut donc l'obtenir gratuitement, par prescription du médecin. "Il y a des familles pour qui acheter tous ces masques, c'est un budget ...", analyse-t-elle. "Pour le porter sérieusement, il faudrait en avoir quoi ? Trois, quatre par jour ? Il faut le changer toutes les quatre heures", ajoute le vendeur de tissu, "Personne ne fait ça. On met le masque dans son sac, dans sa poche, on le range, on le ressort ..." Et Christine conclut : "On aura le problème tant que ce ne sera pas gratuit."

Le contrevenant s'expose à une amende de 38 euros.