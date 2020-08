Masque obligatoire dans les entreprises : "Moi, je ne le porterai pas"

"Moi, je ne le porterai pas. Si des gens veulent le porter au travail, ils peuvent le faire mais moi, je ne le ferai pas." Wilfried Ribot est catégorique. Alors qu'on se dirige vers une obligation du port du masque dans les entreprises, cet artisan spécialisé dans la rénovation des bâtiments à Nîmes trouve que cela ne sert à rien : "Dans l'atelier où je confectionne mes portails, nous sommes 4. Vu qu'il y a du bruit, on se rapproche constamment pour pouvoir communiquer. Donc masque ou pas masque, on est dans une zone de contamination."

Graziella Osuna est moins radicale. Elle est la gérante d'une TPE nîmoise, S.E.M.I, qui distribue des matériaux d'isolation écologiques. Elle portera le masque si elle y est contrainte. Mais elle réfléchit à d'autres solutions : "Normalement, il faut changer de masque toutes les 4 heures. Honnêtement, qui le fait vraiment ? On ne peut pas vivre en permanence avec un masque sur le visage. Je préfère mettre mes employés en télé-travail !"

Ce qui gêne surtout l'un et l'autre, c'est le fait d'imposer le port du masque, et de ne plus laisser le choix aux entreprises et aux salariés : "J'ai survécu aux deux premiers Jeudis de Nîmes, qui ressemblaient à de véritables férias, et je n'ai rien attrapé ! explique en rigolant Wilfried Ribot. Quand il n'y a pas besoin de s'alarmer, je pense qu'il faut laisser les gens tranquilles." Graziella Osuna craint de son côté que cette obligation instaure un climat de tension au travail : "On ne peut pas vivre en se demandant constamment si on a touché telle ou telle poignée de porte, si l'on s'est bien désinfecté les mains... Où-est ce qu'on va là ?"