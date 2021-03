Masque obligatoire dans tout le Doubs dès le 15 mars

Le port du masque sera obligatoire partout dans le département du Doubs à partir de lundi 15 mars 2021. Une décision préfectorale qui fait suite à l'augmentation du taux d'incidence du coronavirus dans le département et à la hausse de cas de variants sud-africains et brésiliens.

Le préfet du Doubs, Joël Mathurin, a décidé de rendre le masque obligatoire dans tout le département à partir du lundi 15 mars et jusqu'au 31 mars 2021. Cette décision fait suite à la hausse alarmante du taux d'incidence dans le Doubs. Il est de 240,4 pour 100 000 habitants au 9 mars. Le seuil pour passer en alerte maximale est de 250 pour 100 000.

Le taux d'incidence dans le Doubs proche du seuil de 250 pour 100 000 habitants

En accord avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) et au regard de l'augmentation du taux d'incidence mais également du nombre de cas de contamination aux variants sud-africain et brésilien (12% des tests positifs dans le Doubs contre 6% à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté), la préfecture a décidé d'étendre l'obligation du port du masque à toutes les personnes de 11 ans et plus et sur tout le département.