Masque obligatoire en extérieur : quelle est la situation dans l'Indre et le Cher ?

Après le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, se pose désormais la question de savoir s'il faut mettre un masque en extérieur. De plus en plus de villes et de préfectures prennent des arrêtées pour imposer le port du masque, notamment dans certaines rues très fréquentées où les gestes barrière sont difficiles à respecter. On fait le point sur la situation dans les départements de l'Indre et le Cher.

Dans le Cher, la ville de Bourges est la seule commune à imposer le port du masque. L'arrêté municipal entre en vigueur ce mercredi 5 août. Le masque devient obligatoire à toute heure sur tous les marchés en plein air. Il est aussi impératif de le porter dans l'hyper centre-ville entre 20 heures et 6 heures. La mairie a en effet observé la présence de nombreux touristes sur le parcours des Nuits Lumières. Il faut avoir un masque dans le périmètre suivant :

Jardin de l’Archevêché

Avenue Eugène Brisson

Rue Bourbonnoux

Place Gordaine

Rue Mirebeau

Rue Pelvoysin

Rue du Commerce

Rue Jacques Cœur

Place Jacques Cœur

Place des 4 Piliers

Rue Emile Zola

Rue Moyenne

Place Simone Veil

Place Etienne Dolet

Dans l'Indre, une seule commune a franchi le pas : le village de Saint-Août. Le port du masque devient obligatoire mais seulement sur le marché chaque mardi. C'est un marché très fréquenté, par plusieurs milliers de personnes. Le maire de Saint-Août ne veut pas prendre le moindre risque de contamination.

À part ce cas particulier, la préfecture de l'Indre n'a pas été sollicitée par des maires. Un arrêté préfectoral pour rendre obligatoire le port du masque dans certaines communes n'est pas non plus à l'ordre du jour. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que les Indriens mettent bien le masque dans les lieux publics clos. La mesure est vraiment respectée, deux semaines après son application. Et des contrôles réguliers sont effectués par la police et la gendarmerie pour dissuader ceux qui voudraient par exemple faire leurs courses sans masques. Une situation qui peut évoluer très rapidement, si l'épidémie de Covid-19 gagne du terrain. "On reste vigilant", résumé les services de la préfecture de l'Indre.