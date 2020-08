Métropole lilloise : découvrez les lieux publics où il faut porter le masque à partir de ce lundi

Lundi matin, si vous vous promenez dans les rues de Lille, mieux vaut avoir une carte en main, ou bien observer les panneaux. Le masque va devenir obligatoire dès dimanche soir minuit dans certaines zones de la métropole lilloise, afin de freiner la progression de l'épidémie de Covid-19. Le préfet du Nord a pris cette décision devant l'augmentation des cas de contamination au Covid-19.

La mairie de Lille a publié une carte bicolore pour définir les "zones rouges" où vous risquez 135 euros d'amende si vous ne portez pas le masque.

L'obligation prend effet à partir de lundi 3 août. - Ville de Lille

La rue Solférino coupée en trois

Par exemple, il faut mettre son masque sur la Grand-Place, autour de la cathédrale de la Treille, rue Gambetta, place de la République, rue du Gand dans le Vieux-Lille... La "rue de la soif", rue Solférino, est coupée en trois : seule la partie où se concentrent la majorité des bars est en rouge. La rue Masséna est également concernée, mais pas la rue Nationale, située à quelques mètres.

Pour David Penasa, le gérant du Garden Bar rue Masséna, cela n'a pas beaucoup de sens : "Il faut rendre le masque obligatoire partout, sinon la mesure n'est pas efficace. Cela risque de faire un coup d'épée dans l'eau." Il est favorable à cette mesure, car les rues du centre-ville sont bondées, notamment le week-end : "Les jeunes font la fête, c'est difficile de faire respecter les distances. Il faut se protéger. Je ne pense pas que ça nuira au commerce, les gens sont déjà habitués à mettre le masque à l'entrée des bars, ils devront juste le mettre en plus dans la rue."

Les footings masqués à la Citadelle

Nienna aussi trouve "bizarre" la carte bicolore de la mairie de Lille : "Soit tu portes le masque partout, soit tu ne le portes pas !" Dimanche, lui ne le portait pas sur le visage... mais sur le poignet. Au contraire, Emma n'est pas encore dans le bus qu'elle a déjà le masque sur le nez : "Je n'aime pas être dans les rues sans masque, j'ai toujours peur de me prendre des postillons si je croise des gens. C'est bien de le rendre obligatoire pour ralentir la propagation du virus."

Je ferai un détour pour ne pas porter le masque

A partir de lundi, il faudra comme elle porter il faudra porter un masque aux arrêts de bus et de tram. Les abords des gares, les parcs et les zones piétonnes sont aussi en zone "rouge". Impossible donc de faire du sport sur les bords de Deûle ou à la Citadelle sans se couvrir le nez et la bouche. Dominique a étudié scrupuleusement la carte de la mairie de Lille : "J'ai regardé les rues possibles, j'essaierai de prendre celles qui ne sont pas en rouge et de faire un détour pour ne pas porter le masque, parce que c'est quand même inconfortable..."