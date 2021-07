Masque obligatoire en extérieur : "un message contre productif" pour le médecin Guillaume Barucq

Depuis ce lundi, le port du masque est de nouveau obligatoire dans six communes de la côte basque pour limiter la circulation du virus. Mais pour Guillaume Barucq, médecin généraliste et conseiller municipal d'opposition à Biarritz, cette mesure prise par la préfecture n'a aucun sens.

"Les gens ne se contaminent pas dans la rue", martèle Guillaume Barucq. Ce médecin généraliste et conseiller municipal d'opposition à Biarritz est vent debout contre les nouvelles restrictions annoncées lundi par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques : le port du masque redevient obligatoire à Anglet, Bayonne, Biarritz, Guéthary, Hendaye et Saint Jean-de-Luz jusqu'au 31 août inclus.

Cette décision a été prise pour limiter la circulation du virus dans ces zones. Au sein de l'agglomération Pays Basque, le taux d'incidence atteint les 425 cas pour 100 000 habitants, bien plus que dans le reste du département des Pyrénées-Atlantiques (280 pour 100 000 habitants).

Créer la confusion

Mais pour Guillaume Barucq, le port du masque obligatoire en extérieur n'est pas la solution : "ça fait partie de ce que j'appelle des 'mesures parapluie', explique le médecin. On les met en place pour dire qu'on a fait quelque chose, mais finalement, quelle est l'efficacité de ces mesures ? Pour l'instant, la science nous dit qu'elles sont très peu, voire pas du tout efficaces."

Selon lui, "c'est un message contre productif puisque les espaces aérés font davantage partie de la solution, que du problème. Dans la plupart des cas, on se contamine dans les espaces privés, fermés, dans un contexte de fête." Il s'inquiète de la confusion que peuvent créer de telles mesures dans l'esprit de la population : "j'ai l'impression que _ça brouille le message sur le mode de transmission de ce virus_, qui aujourd'hui est bien étayé. Un an après le début de la crise, on reproduit les mêmes erreurs.

Se protéger et protéger les autres— Sophie Larrieu, épidémiologiste à Santé Publique France

De son côté, Sophie Larrieu pense au contraire que le port du masque en extérieur est nécessaire en ce moment, alors que les vacanciers se concentrent sur la côte : "quand on se promène et qu'on voit _l'afflux de population et les gens collés les uns aux autres sur la plage_, ou qui sont sur les terrasses de cafés, on peut comprendre qu'on a aussi un risque de se contaminer à l'extérieur, même si on a l'impression d'être protégés", explique-t-elle.

Face à la présence du variant Delta sur la côte basque, beaucoup plus contagieux (66 % des tests positifs), porter le masque dans les rues permet de "se protéger et protéger les autres, si soi-même on est porteur sans le savoir", conclue-t-elle.