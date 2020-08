Mayenne : comment bien porter et entretenir votre masque par fortes chaleurs

Porter un masque par 30 degrés peut vite vous faire étouffer et suer à grosses gouttes sous le soleil : attention à ce que ses capacités de filtrage du coronavirus n'en soient pas altérées ! Avec le mercure qui grimpe, il faut redoubler de vigilance sur le port et l'entretien de ses masques, pour s'assurer qu'ils continuent à faire barrière correctement.

Changer son masque plus souvent

L'humidité est l'ennemi du masque explique le docteur Paul Lechuga, médecin coordonnateur de plusieurs Ehpad mayennais, fin connaisseur de l'épidémie et ancien directeur de la santé à l'ARS de Poitou-Charentes. "Le masque doit être le plus sec possible, les conditions d'humidité lorsqu'il fait très chaud peut l'altérer", précise-t-il. Il conseille donc de vérifier régulièrement que votre masque est sec.

Si nécessaire, il faut "le changer plus souvent que d'habitude", autrement dit pas toutes les quatre heures, d'autant plus pour les masques chirurgicaux jetables. "Il faut aussi _éviter de trop parler avec son masque sur le nez_", ajoute le docteur Paul Lechuga. Lorsque les températures montent, le phénomène de condensation est mécaniquement renforcé.

Bien couvrir ses narines

"On dit aussi qu'il vaut mieux _privilégier les masques en tissu non synthétiques_, qui sèchent rapidement, explique le médecin. Préférez un masque de couleur claire pour que la chaleur soit moins reçue". Quelque soit le masque que vous portez, n'oubliez pas de bien le mettre sur le nez et pas seulement sur la bouche.

"Très souvent, on respire davantage par le nez quand il fait chaud, on a cette tendance là, lance Paul Lechuga. Or, beaucoup de gens ne portent pas très bien le masque, seulement sur la bouche, en discutant parfois à quelques centimètres les uns des autres. Là, on crée les _conditions d'échange et de flux aériens pas très bonnes pour la transmission du virus_".