Masques : du relâchement à Nîmes ?

Porter le masque dans les espaces publics clos, et le rendre obligatoire ? La France l'étudie de près.

William Dab, ancien directeur général de la Santé (2003-2005), évoque ce lundi sur France Info l'urgence à recourir au port obligatoire du masque dans les espaces clos. "Il faut porter un masque" car "le virus n'est pas en vacances", estime l'infectiologue qui précise : "Il faut faire cet effort, et cela d'autant plus que, comme l'OMS l'a rappelé récemment, les preuves sont en train de s'accumuler qu'une transmission par aérosol est possible. Ce n'est sûrement pas la voie dominante de la contagion, mais la contagion par des toutes petites particules, pas seulement par les grosses gouttelettes, est de mieux en mieux documentée."

Aux Halles de Nîmes, comme un peu partout ailleurs, on s'est un peu laissé aller, et vous l'avez certainement constaté vous-mêmes. Mais depuis quelques jours, les réflexes sont revenus, les commerçants se sont ressaisis. Il semble que la préfecture du Gard ait fait part aux Halles mais aussi dans d'autres lieux ouverts au public de cette absence de vigilance.

"On a eu une petite période où certes on a un peu moins mis le masque ces derniers temps, mais ça y est, on remet les masques. Le gel hydroalcoolique est toujours présent"Vincent Vergne, le président des étaliers aux Halles de Nîmes