Masques en tissu : comment ça marche dans vos communes ?

Le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes va distribuer un masque en tissu à chaque habitant de la Région d'ici fin mai. Ce sont les mairies qui seront chargées de les répartir. Les mairies qui sont nombreuses déjà à avoir remis des masque à tout ou partie de leurs habitants.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des informations sur une commune qui n'est pas recensée ci-dessous : redac.bleusaintetienneloire@radiofrance.com

A Andrézieux-Bouthéon, la commune a distribué des masques aux habitants de plus de 70 ans. Un par foyer. Une deuxième commande a été passée pour donner un second masque, toujours aux habitants de plus de 70 ans. Une plate-forme a été mise en place pour les commander : 04-77-55-70-93. Par ailleurs, la Ville a également distribué des masques FFP2 aux professions médicales de la commune. Des visières en plastique ont également été commandées à un FabLab pour équiper le personnel municipal en contact avec le public.

A Farnay, la mairie va distribuer à titre gratuit deux masques par foyers. Soit 900 masques en tout à retirer à partir du jeudi 16 avril.

A Firminy, une commande de masques a été lancée. L'idée c'est d'équiper en priorité les plus de 60 ans, mais à terme de pouvoir proposer des masques à tous les Appelous de plus de 15 ans.

Au Puy-en-Velay, 15 000 masques lavables vont être distribués aux habitants de la commune dès ce vendredi 17 avril. Ils ont été commandés aux Tissage de Charlieu.

A Rive-de-Gier, 16 500 masques chirurgicaux et FFP2 ont déjà été distribués aux médecins, infirmiers, personnels des Ehpad et associations de maintien à domicile. 3 000 masques en tissu lavable sont actuellement proposés aux commerçants, personnes fragiles et femmes enceintes de la commune. Une nouvelle commande a été lancée à destination cette fois de tous les habitants de plus de 65 ans.

A Roanne, la mairie a commandé 100 00 masques. Cinq exemplaires par foyer seront envoyés par la Poste début mai. Pour les familles plus nombreuses, il sera possible de retirer en mairie des exemplaires supplémentaires.

A Roche-la-Molière, deux masques des Tissages de Charlieu ont été distribués à chaque habitant de la commune âgé de plus de 70 ans et inscrit sur les listes électorales qui en a fait la demande.

A Saint-Étienne, des masques ont déjà été distribués aux personnels soignants mais également aux aides à domicile, aux ambulanciers et aux chauffeurs de taxis. Une commande de 90 000 masques en tissu a été faite auprès de l'entreprise Neyret à destination cette fois aux Stéphanois âgés de plus de 60 ans. La distribution sera mise en place dès réception de ces masques.

A Saint-Paul-en-Cornillon, la mairie a commandé deux masques pour chaque habitant de la commune. La distribution est prévue dans les boîtes aux lettres dans les prochains jours.

A Soleymieux, des masques produits par Néobulle ont été glissés dans les boites aux lettres des personnes de plus de 65 ans et des femmes enceintes qui ont pris contact avec la mairie.

A Sorbiers, la municipalité a commandé des masques auprès des Tissages de Charlieu. La livraison est annoncée pour la fin du mois d'avril. Ils seront destinés prioritairement aux personnes à risques. L'acquisition de masques supplémentaires est prévue ainsi que l'autoconfection par les services municipaux.

A Villars, la commune a distribué des masques jetables au personnel de la Résidence des Marronniers et aux médecins et infirmiers libéraux de la commune. La Municipalité a commandé 500 masques en tissu (réutilisables 10 fois) pour les commerçants et son personnel municipal en contact avec le public. En revanche, elle n'a pas prévu pour le moment un équipement massif de la population et attend les directives gouvernementales.