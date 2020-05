Masques grand public : comment s’y retrouver ?

L’usage par le public d’un masque de protection est désormais obligatoire dans certaines situations comme les transports, et vivement recommandé par les autorités sanitaires dans tous les lieux publics. Petit tour d’horizon des normes en vigueur.

Le port du masque, obligatoire, a été très suivi dans les bus et trams bordelais pour le premier jour du déconfinement.

Il est en train de s’imposer dans notre vie de tous les jours en raison de l’épidémie de Covid-19 : le masque de protection, dont la pénurie a alimenté la polémique, devient la norme dans le bus, le tramway, les magasins, etc. Mais à quelles normes se fier et pour quel degré de protection ? Il faut bien le reconnaître, il est parfois difficile de s’y retrouver.

Les masques plutôt pour les professionnels

Parlons tout d’abord des masques qui ne sont pas a priori destinés au grand public, mais plutôt aux personnels soignants et à certains professionnels : les masque de protection respiratoire, les fameux masques « FFP ». Ils sont classés en fonction de leur capacité à filtrer les particules en suspension dans l’air (et notamment les gouttelettes). Dans la famille FFP, il y a le FFP1, qui filtre 80% des aérosols, le FFP2, 94%, et même le FFP3, qui arrête lui 99% des aérosols.

Masque FFP2 © Radio France - Benjamin Bourgine

Quant aux masques de type chirurgical, eux aussi sont d’abord utilisés par les personnels de santé, mais il sont désormais accessibles au grand public et leur prix est encadré (pas plus de 95 centimes d’euro l’unité). Ce masque est d’abord conçu pour protéger l’entourage de celui qui le porte en évitant la projection de gouttelettes dans l’air. Son grand défaut ? Il n’est pas réutilisable et il faut le jeter au bout de 4 heures, ou avant s’il est mouillé.

Les normes pour la vie de tous les jours

Ce qui nous amène maintenant aux masques en tissu réutilisables destinés au grand public. Ils sont en principe la plupart du temps lavables et réutilisables. Oubliez donc le sigle «FFP» pour retenir plutôt la norme « AFNOR ». D’autant que la numérotation du taux de filtration est inverse… En clair : un masque de catégorie 1 (ou « UNS 1 ») est plus protecteur qu’un masque de catégorie 2 (ou « UNS 2 »). Les masques « grand public » de catégorie 2 filtrent plus de 70% des particules inférieur à 3 µm (3 microns ou millièmes de millimètres) quand la catégorie 1 en filtre plus de 90%. Cette catégorie 1 est recommandée par la Direction générale des entreprises (DGE) pour les personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public.

Masque en tissu "fait maison" selon la norme AFNOR © Radio France - Benjamin Bourgine

Ces masques de catégorie 1 et 2 peuvent soit être « faits maison » en respectant les spécifications de la norme AFNOR, soit fabriqués par des professionnels du textile qui répondent à la même norme. Cette dernière a été élaborée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

En ce qui concerne les masques « grand public » industriels, ils doivent faire l’objet d’un test dans un laboratoire comme celui de la DGA (Direction générale de l’armement) pour vérifier leur capacité de filtration et de respirabilité. Par ailleurs l’emballage doit comporter un logo reprenant leur taux de filtration ainsi que le nombre d’utilisations possibles après lavage.

Quelques conseils d'utilisation

Masque en tissu industriel de type UNS1 © Radio France - Benjamin Bourgine

Ces masques grand public ont une efficacité de 4 heures. Il faut veiller à bien se laver ou se désinfecter les mains avant de l’appliquer, et ne pas le toucher une fois posé. Veillez à ce qu’il recouvre bien la bouche et le nez et ne l'enlevez que par les élastiques. Les masques lavables doivent l’être au moyen d’un cycle comportant au moins 30 minutes à 60 degrés. Il convient ensuite de le sécher intégralement, puis de le passer à la vapeur.

