Masques : "Nous avons toujours suivi les recommandations internationales" assure Jérôme Salomon

Devant la commission d'enquête sur le coronavirus à l'Assemblée nationale, le directeur général de la Santé a assuré que la France avait "toujours suivi les recommandations internationales" concernant le port du masque durant l'épidémie de coronavirus. Jérôme Salomon était auditionné ce mardi devant les députés. Le 18 mars, il avait assuré qu'il n'y avait "pas de sens à porter ce masque" dans la rue "pour les personnes non contaminées".

Questionné à de nombreuses reprises sur la gestion des autorités, le directeur général de la Santé s'est défendu en rappelant que "le monde entier a été surpris par cette crise inédite, massive, brutale, mondiale". "Je cherche désespérément un pays qui pourrait se targuer d'avoir été prêt et d'avoir parfaitement géré cette pandémie", a ironisé Jérôme Salomon.

770 millions de masque distribués en trois mois selon Jérôme Salomon

Le directeur général de la Santé a retracé la chronologie des stocks de masques en France. Ils avaient été commandés en nombres lors de la grippe H1N1, puis détruits après un audit en 2017 car jugés en mauvais état. Une commande de 100 millions de masques avait été passée fin 2018, avec décision d'évoluer "vers un stock dynamique, tournant", plutôt qu'un stock massif "dormant".

"On en était à 117 millions [de masques] en janvier 2020, la consommation de masques en France est de trois à cinq millions par semaine, avant une augmentation brutale à 40 millions alors que tous les pays voyaient aussi leurs besoins augmenter et que le principal pays producteur, la Chine, voyait son économie paralysée", a souligné le directeur général de la Santé. Il a tout de même rappelé que "770 millions de masques ont été distribués en trois mois".

Accusé par le député UDI, Jean-Christophe Lagarde, de "mensonge d'État", Jérôme Salomon a expliqué que la France avait toujours suivi les recommandations : "L'OMS a beaucoup hésité et ne recommande le port du masque dans certaines conditions que depuis le 5 juin", mettant également en avant une étude récente faisant part de "doutes sur l'efficacité des masques grand public".

Jérôme Salomon a également annoncé que 3,7 milliards de masques ont été commandés pour prévenir d'une seconde vague.

1,8 million de tests effectués

Concernant les tests de dépistage, le directeur général de la Santé a défendu l'arrêt du dépistage systématique le 14 mars au profit d'une "surveillance syndromique" et d'un diagnostic basé sur les symptômes. Il a expliqué que cela ne changeait rien à la prise en charge des patients.

"Nous avions de nombreux laboratoires équipés pour faire 1.000, puis 2.000, puis 5.000 tests par jour et c'est très rapidement monté, a souligné Jérôme Salomon. Il y a eu de plus en plus de tests pour atteindre aujourd'hui 1.8 million de tests effectués.

"La France va dans le bon sens"

Jérôme Salomon a assuré que la France allait "dans le bon sens". Il souhaite maintenant développer "une culture du retour d'expérience" afin de tirer les leçons de la crise sanitaire. "Nous allons apprendre ensemble de ces derniers mois et nous serons mieux capables de prendre en compte un éventuel rebond épidémique", a souligné le directeur général de la Santé.