Les préfectures en Corse prennent des arrêtés pour rendre le port du masque obligatoire, pour les plus de 11 ans, en extérieur, dans certains espaces publics très fréquentés, dès ce samedi.

Corse : masques obligatoires à Ajaccio, Grosseto-Prugna et Bastia

Masques obligatoires en extérieur pour les plus de 11 ans, dans certains secteurs d'Ajaccio, Grosseto et Bastia

Décision prise par les préfectures, en accord avec les municipalités concernées ; elles seront plusieurs.

Sur la Haute-Corse, au moins celle de Bastia et en Corse du Sud, les communes d'Ajaccio et de Grossetto-Prugna, "dans des secteurs où la configuration de lieux et l'afflux de piétons rendent difficile le respect des règles de distanciation sociale", précise la préfecture de Corse, dans un communiqué.

Villes et périmètres concernés :

Ajaccio

- rue du Roi de Rome de 18h à 2h ;

- rue Fesch de 9h à minuit ;

- marché (place Campinchi) de 6h à 14h ;

- marché nocturne du port Tino Rossi – quai d’honneur et quai Brancaleoni de 18h à minuit.

Grosseto-Prugna

Village de Grosseto-Prugna de 18h à minuit :

- la route du Valdo (desservant le lotissement éponyme) ;

- la place de la fontaine ;

- la place de l’église ;

- tous les bancs publics situés en dehors des zones précitées.

Porticcio

- place Saint-Laurent, mairie et centre culturel de 18h à 2h ;

- centre commercial de Marina Viva et Paese II de 18h à 2h ;

- base nautique de Porticcio de 8h30 à 19h ;

- place du marché de Porticcio, les marines I, l’office de tourisme et le parking des Tamaris de 8h30 à 2h.

D’autres communes ou secteurs pourront se voir appliquer des mesures similaires dans les prochains jours.

Le non-respect de l’obligation du port du masque constitue une infraction susceptible d’être punie d’une contravention de 4ème classe de 135 euros.

Rappelons qu'en Corse, on enregistre 55 patients positifs au coronavirus depuis le 1er juillet.