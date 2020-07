Masques obligatoires : le président de l'académie de médecine Jean-François Mattei se félicite de la mesure

Jean-François Mattei s'est dit satisfait de la décision d'Emmanuel Macron d'imposer le masque dans les espaces publics clos à partir du 1er août. L'ancien député des Bouches du Rhône et ancien ministre de la santé préside désormais l'académie de médecine.

France Bleu Provence : Emmanuel Macron a-t-il pris la bonne décision avec ce port du masque obligatoire ?

Jean-François Mattei : On serait malvenus de penser le contraire. L'académie de médecine prône depuis le 22 mars le port du masque. Il aura fallu du temps, du chemin pour que l'idée s'impose petit à petit. C'est vrai que l'OMS a connu des changements d'opinion mais nous avons désormais des preuves scientifiques formelles. Cette maladie se transmet par les gouttes de salive qui sont émises lorsque nous parlons, toutes les expériences démontrent que lorsqu'on porte un masque, ces gouttelettes sont retenues et donc on protège les autres.

FBP : Fallait-il obliger ce port du masque dès aujourd'hui et ne pas attendre le 1er août ?

JFM : Sur le plan médical, il n'y a pas d'hésitation à avoir : le port du masque doit s'imposer et ce, depuis un certains temps. Le problème c'est que ce ne sont pas les médecins qui prennent les décisions. Les politiques sont très attentifs à maintenir l'équilibre entre l'intérêt général et le respect des libertés individuelles.

Les personnes qui ne portent pas le masque ne se rendent pas compte qu'en cas de deuxième vague, nos hôpitaux et nos médecins feront sûrement encore des miracles, mais c'est l'économie qui ne supportera pas le coup !"

FBP : Il n'y a donc que par la contrainte qu'on peut imposer le masque aux français ?

JFM : Je pense que l'obligation ne marchera pas non plus car on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen à tout moment. Il y a une part de prise de conscience, il faut échanger les arguments, et convaincre les gens. C'est essentiel de montrer ces preuves scientifiques. Regardez la Grande-Bretagne qui avait du retard sur nous au moment du confinement, le gouvernement britannique va obliger les masques dans les magasins dès le 24 juillet, ils sont maintenant en avance ! C'est étrange tout de même ! Je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite !

FBP : Comment parvenir à imposer ce masque en France alors que notre pays n'a pas l'habitude d'en porter ?

JFM : Je constate en faisant mes courses dans un supermarché que jusqu'à il y a trois semaines, on voyait de grandes affiches sur le port du masque obligatoire ainsi que des vigiles à l'entrée. Aujourd'hui, le vigile a disparu et à peine une personne sur cinq porte un masque. Je ne sais pas s'il faut infantiliser, punir mais je crois que les gens doivent se responsabiliser. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas obligés de porter le masque ne se rendent pas compte que si on a une deuxième vague, nos hôpitaux feront des miracles sûrement, mais l'économie ne supportera le coup une deuxième fois. Prôner la liberté de ne pas porter le masque compromettent leur liberté de travailler car ils perdront sans doute leur emploi. Il faut bien mettre cela dans la tête des gens !

FBP : Faut-il être inquiet pour notre région PACA qui va accueillir beaucoup de touristes cet été ?

JFM : Nous avons espéré à un moment que la chaleur empêcherait le virus de se développer et de sévir, or ce n'est pas le cas. On le voit en Catalogne ou à Tanger qui doivent se reconfiner. Il ne faut pas compter sur la chaleur pour calmer le virus. Il faut continuer à se battre. Les touristes qui viennent d'endroits très contaminés, il n'y aura pas de problème à condition de respecter les gestes barrière. Et le premier : c'est le port du masque ! C'est un combat car ce n'est pas culturel chez les français au contraire des asiatiques.

FBP : C'est donc l'image du gaulois réfractaire qui se vérifie ?

JFM : Le gaulois réfractaire a fait preuve d'une excellente bonne volonté pendant le confinement.

FBP : Mais il y avait une obligation ...

JFM : Oui c'était obligé et des amendes à la clé. Mais le confinement a été bien respecté. Quand on est sorti, le facteur R qui détermine le nombre de personnes que l'on contamine lorsqu'on a le virus était tombé à 0,6, il est aujourd'hui supérieur à 1. C'est à dire qu'une personne malade en contamine plus d'une. Lentement, nous refaisons démarrer l'épidémie, il faut donc se mobiliser !