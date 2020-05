Coronavirus : où retirer ses masques dans l'agglomération bisontine ?

Le maire et président de Grand Besançon Métropole précise ce dimanche dans un courrier aux habitants les modalités de distribution des masques. Ce sera dès les 7,8,9 mai prochain pour les Bisontins. Pour les habitants du Grand Besançon, il faudra voir avec leur commune à partir du 7 mai.

Dans un courrier adressé à tous les habitants, Jean-Louis Fousseret, le maire et président de Grand Besançon Métropole détaille les modalités de distribution des masques pour se protéger du Covid 19. En avril dernier, il avait annoncé que chaque habitant de la communauté urbaine de Besançon se verrait délivrer un masque avant le 11 mai et deux masques à terme. L'agglomération a commandé près d'un million et demi de masques de différents types en avril dernier.

Comment les obtenir?

Pour les Bisontines et les Bisontins : dès le mardi 5 mai à midi, la ville met sur son site un carte interactive. Vous rentrez votre adresse et le point de retrait le plus proche vous sera communiqué. La distribution aura lieu le jeudi 7, vendredi 8, et samedi 9 mai de 10h à 18h. Il faudra amener le courrier de la mairie pour avoir ses deux masques, et une pièce d'identité.

: dès le mardi 5 mai à midi, la ville met sur son site un carte interactive. Vous rentrez votre adresse et le point de retrait le plus proche vous sera communiqué. La distribution aura lieu le jeudi 7, vendredi 8, et samedi 9 mai de 10h à 18h. Il faudra amener le courrier de la mairie pour avoir ses deux masques, et une pièce d'identité. Pour les habitants du Grand Besançon : ce sont les communes qui décident de leur mode de distribution. Vous pouvez les contacter dès le 7 mai.

A noter, précise le maire, que pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer ou qui ont plus de 70 ans, c'est possible de donner procuration à un proche qui pourra retirer les masques avec courrier et pièce d'identité. Dans les cas exceptionnels, vous pourrez vous faire livrer à domicile. Dans ce cas, il faut appeler le 03 81 61 51 00.