Match de foot sauvage à Strasbourg : tous les participants et spectateurs doivent se faire dépister

Suite au match de football entre deux quartiers ce dimanche 24 mai à Strasbourg, la préfete du Bas-Rhin et l'Agence régionale de santé demande aux organisateurs et participants de venir se faire dépister au Parlement européen. Le but étant d'éviter un nouveau foyer épidémique