Maternité d'Inkermann : la direction détaille les raisons de la fermeture, l'hôpital de Niort rassure

Quatre jours après l'officialisation de la fermeture de la maternité de la polyclinique Inkermann à Niort, l'heure était ce lundi 22 novembre aux explications de la direction de l'établissement. L'hôpital de Niort a également tenu à rassurer sur la prise en charge des futures mamans.

Sur la fermeture, la direction de l'établissement qui appartient au groupe Elsan a détaillé les chiffres de la baisse du nombre de naissances : 515 en 2019, 450 en 2020 et "une baisse constatée encore en 2020 avec environ 400 accouchements", indique Cyrille Keriquel, directeur de la polyclinique. Inkermann qui est aussi et surtout confronté au manque de praticiens. Deux des quatre gynécologues de l'établissement vont en effet arrêter l'obstétrique, c'est-à-dire la prise en charge des accouchements, début 2022 et la polyclinique n'a pas réussi à recruter.

Si c'était une question une rentabilité, je crois que la maternité aurait fermé depuis déjà longtemps

Le directeur l'explique par deux facteurs : "Les gynécologues-obstétriciens souhaitent exercer dans de grandes équipes. Une équipe composée de huit à dix obstétriciens fait qu'il fait moins de gardes et peu échanger plus facilement avec ses collègues. Le deuxième point c'est la responsabilité des obstétriciens dans le secteur libéral. Les jeunes souhaitent de moins en moins être en difficulté par rapport à ces risques et les assurances qui vont avec. A l'hôpital, les médecins sont couverts par l'assurance de l'hôpital public".

Cyrille Keriquel dément l'argument de la rentabilité avancé par la CGT. "Si c'était une question une rentabilité, je crois que la maternité aurait fermé depuis déjà longtemps. Le sujet est éminemment sécuritaire. Je ne peux pas laisser une maternité ouverte avec deux obstétriciens qui exercent". Les 17 personnels du service, dix sages-femmes et sept auxiliaires de puériculture vont être licenciés. Une sage-femme a déjà contacté l'hôpital de Niort.

Je suis vraiment dégoûtée de me dire que je vais devoir me tourner vers le public alors que c'était un choix de venir dans le privé

Conséquence de cette fermeture pour cette Deux-Sévrienne enceinte de quatre mois croisée près de la clinique "je suis vraiment dégoûtée de me dire que je vais devoir me tourner vers le public alors que c'était un choix de venir dans le privé". Les cliniques les plus proches se trouvent à Poitiers (Vienne) ou Soyaux (Charente).

L'hôpital de Niort de son côté rassure, lui qui a assuré 1423 naissances en 2020 pour une capacité de 1800. "Nos bâtiments sont prêts à recevoir les femmes dans de bonnes conditions. Nous avons quatre salles d'accouchement, nous allons passer à cinq", détaille le docteur Farnam Faranpour, président de la commission médicale d'établissement de l’hôpital de Niort.

Des recrutements sont prévus : 3,5 sages-femmes. Même chose chez les gynécologues-obstétriciens. "On a un recrutement sûr, l'idéal serait deux ou trois de plus. Mais avec le nombre qu'on est on arrive à assurer une permanence des soins et toutes les demandes de consultation", précise le docteur Claire Dekindt, responsable du pole femme-mère-enfant à l’hôpital de Niort. La polyclinique Inkermann elle poursuit les consultations gynécologiques et le suivi de grossesse jusqu'au 8e mois.