"Vous êtes notre dernier espoir". L'avocate du collectif de défense de la maternité de Die n'a cessé de le répéter lors de l'audience ce vendredi au Tribunal Administratif de Grenoble.

De son côté l'Agence Régionale de Santé rappelle que la maternité n'est plus aux normes, qu'il manque du personnel comme un pédiatre.

Depuis le début de l’année, 117 enfants sont nés à la maternité de Die. Ce n'est pas assez selon l'ARS : "Le personnel de la maternité peut perdre la main" affirme son avocat. Argument que réfute Maître Lucile Stahl, elle défend le collectif : "Les gynécologues qui exercent à Die travaillent aussi dans de gros centres hospitaliers ou bien dans des cabinets libéraux. Ils pratiquent assez !"

Une dizaine de Diois sont venus assister à l'audience comme Philippe Leeuwenberg, le président du collectif de défense de la maternité de Die : "l'ARS ne prend pas en compte les réalités du terrain. On ne demande pas à un plombier de faire de l'électricité, on ne demande donc pas à un médecin de faire des accouchements."

Maxime, 37 ans, a fait le déplacement. Comme le collectif, sa compagne a déposé un recours. Elle est enceinte de 8 mois. Ils habitent Marignac-en-Diois.

"On est très inquiet à l’idée de venir à Valence, le fait qu’elle pourrait accoucher sur la route. S’il y a de la neige, on sera bloqué et les ambulances auront le même problème." Maxime, un futur papa.