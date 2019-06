Maternité de Dinan : les accouchements suspendus jusqu'à nouvel ordre

Le manque de médecins anesthésistes pousse la direction de l'hôpital en accord avec les médecins et l'agence régionale de santé à prendre cette décision pour une durée indéterminée.

Dinan, France

Plus aucun bébé ne poussera son premier cri à la maternité de Dinan (Ille-et-Vilaine) durant l'été. Ce vendredi 28 juin, le groupement hospitalier de Territoire Rance d’Émeraude annonce dans un communiqué que les accouchements seront suspendus provisoirement à partir du vendredi 5 juillet. Ils pourront se dérouler au centre hospitalier de Saint-Malo.

Un manque de médecins anesthésistes

Cette décision a été prise par la direction du centre hospitalier de Dinan "après avis des responsables médicaux" et en accord avec l'agence régionale de santé. Elle fait suite au départ "inopiné très prochain" de médecins anesthésistes et d'une prolongation d'arrêt de travail. "La présence de ces médecins est l'un des garants indispensables de la sécurité des mères et des nouveaux nés," assure la direction. A ce jour, l'établissement n'a pas réussi à recruter le personnel nécessaire au remplacement de ces médecins.

Les autres activités maintenues sur place

Si les accouchements sont suspendus, les consultations de gynécologie seront toujours assurées à Dinan, tout comme les consultations pré et post natales ou les rencontres de préparation à la naissance. Pour tout renseignement il est possible de joindre le secrétariat de gynécologie obstétrique au 02 96 85 72 15.