Maternité de Landerneau : "Nous souhaitons obtenir des garanties qu'au-delà du 15 mai, elle va bien rouvrir"

La maternité de Landerneau ne pratique plus d'accouchements jusqu'au lundi 15 mai, huit heures, moment de la reprise théorique. Les accouchements auront été suspendus durant 10 jours. En cause, un manque de soignants, particulièrement le non-remplacement de l'arrêt-maladie d'un médecin-anesthésiste. Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'intérim médical, qui plafonne les prestations des médecins intérimaires, certains d'entre eux ne répondent plus aux sollicitations des hôpitaux, d'où ces plannings à trous.

ⓘ Publicité

200 élus, et en premier la députée NUPES (PS) de la sixième circonscription du Finistère, Mélanie Thomin ont écrit au ministre de la Santé pour obtenir des garanties.

France Bleu Breizh Izel : Reprise des accouchements lundi ?

Mélanie Thomin : C'est ce que les autorités de santé nous ont effectivement indiqué, que nous partions pour une suspension provisoire de dix jours des accouchements sur le site de Landerneau.

Mais vous y croyez?

Ce sont les consignes, a priori, parce qu'un médecin-anesthésiste serait en arrêt maladie jusque-là. Nous souhaitons obtenir des garanties qu'au-delà du 15 mai que ce service va bien rouvrir.

Ça veut dire qu'au prochain arrêt d'un médecin, la situation peut se reproduire ?

Le paradoxe dans cette affaire, c'est que c'est une maternité très dynamique, une excellente maternité dans laquelle les accouchements sont en hausse ces dernières années. Le risque de ces fermetures inopinées décidées par les autorités de santé, c'est qu'il y ait une dégradation de la prise en charge des patientes et un risque réel qu'à terme, cette maternité puisse fermer plus durablement.

Une femme enceinte peut se dire qu'elle ne va pas programmer un accouchement à Landerneau, avec ces incertitudes ?

C'est toute la contradiction. C'est une excellente maternité qui est très dynamique et qui plaît beaucoup aux futures mamans. Pour tout vous dire, j'ai fait le choix, il y a plus de sept mois, d'accoucher dans cette maternité. Donc la suspension aujourd'hui des accouchements, elle est incompréhensible et on se demande pourquoi les autorités de santé ne mettent pas à disposition plus de moyens pour maintenir cette maternité. Aujourd'hui, ce sont 47 femmes qui sont sans solution d'accouchement ou en tout cas qui ont été redirigées vers d'autres établissements parce que la maternité ferme pour dix jours.

Vous avez écrit au ministre de la Santé. Avez-vous eu une réponse ?

Nous n'avons à ce jour aucune réponse du ministre. C'est dire tout le mépris de ce silence gouvernemental. Ce que nous souhaitons, en écrivant au ministre, c'est obtenir des garanties concernant la pérennisation à la fois de la maternité de Landerneau, mais aussi d'autres maternités en Finistère et en Bretagne. Avec plus de 200 élus bretons, nous avons écrit un courrier en ce sens pour pérenniser nos services de maternité sur l'ensemble du territoire régional.

Est-ce le même souci qu'à Guingamp, où il y a aussi suspension des accouchements ? Sept postes de sages-femmes ne sont pas pourvus, il manque un anesthésiste. Le comité de défense de l'hôpital dénonce l'absence de recherche active de sages-femmes. Il met en cause la direction de l'hôpital, l'Agence régionale de santé. Selon lui, il n'y a même pas une petite annonce. C'est la même chose à Landerneau ?

Sur chaque site, chaque problème est spécifique. Mais ce qu'on regrette pour un certain nombre d'élus de Bretagne et du Finistère, c'est le manque de garanties du ministère à ce sujet et le manque de volonté politique plus globalement. Je suis très en colère quand j'entends certains parlementaires qui disent qu'aujourd'hui, quand on suspend les accouchements à Landerneau, c'est sur un malheureux concours de circonstances. On a besoin de réaffirmer, par une décision politique, le maillage territorial de nos maternités en Finistère et en Bretagne. On doit réaffirmer ce service public de l'accouchement, au-delà des logiques de rentabilité, parce que c'est un vrai service qu'on peut offrir aux femmes en Bretagne. C'est un choix de maintenir aujourd'hui nos maternités à flot sur notre territoire.

Le problème est-il vraiment la loi qui plafonne les rémunérations de l'intérim médical ou est-ce les problèmes des élus locaux qui n'arrivent pas à attirer les médecins et les sages-femmes ?

Il y a plusieurs raisons aujourd'hui à la fragilisation de notre système de santé. Il faut combattre les difficultés à la racine. La loi Rist est sans doute une bonne loi puisqu'elle combat l'intérim médical. Mais nous aurions souhaité, avec un certain nombre d'élus locaux, avoir un peu plus d'accompagnement en douceur pour l'application de cette loi dans nos petites maternités qui dépendent de l'intérim pour certaines spécialités, notamment pour les anesthésistes. Au-delà de la logique de pénurie, on aimerait que le gouvernement nous fasse des propositions pour réarmer l'hôpital public, en revalorisant l'attractivité des carrières hospitalières. Il y a vraiment urgence si on veut que des médecins, que des soignants viennent en soutien sur nos lignes de garde et dans les plannings de nos maternités.

loading