Maternité de Mayenne fermée : "pourquoi ne pas imposer à des médecins de venir faire le job ?"

Depuis mardi matin 8h et jusqu'à ce jeudi 8h, toutes les activités de la maternité et du service de chirurgie sont suspendues. Dans une note d'information, la direction précise que "l'établissement doit faire face à une pénurie de médecins anesthésistes réanimateurs". Conséquence : les urgences chirurgicales ne seront plus prises en charge et les patients seront réorientés vers d'autres hôpitaux de la région, c'est le cas également pour les femmes sur le point d'accoucher. En revanche les consultations et les examens de suivi de grossesse sont maintenus.

Quand Julien et son épouse enceinte, un couple de Lassay-les-Châteaux, ont appris la nouvelle, ils sont tombés des nues. Ils affirment n'avoir jamais été mis au courant par la direction de l'hôpital du Nord-Mayenne : "ma femme est sur le point d’accoucher, c’est scandaleux, même pas un appel, un sms, un mail de la maternité pour nous prévenir. Il va falloir que nos représentants tapent un gros coup sur la table , et pas seulement en période électorale" a écrit le futur papa sur la page Facebook de France Bleu Mayenne.

Quelques heures après ce coup de gueule sur les réseaux sociaux, nous avons recontacté Julien. Cet artisan espère que sa femme ne va pas l'appeler dans la journée pour aller en urgence à la maternité et croise les doigts pour que l'accouchement se passe à Mayenne comme prévu, "demain à 8h on sera soulagé" raconte-t-il. Et de lancer une idée, qui ressemble à certaines propositions de loi visant à réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux : "pourquoi ne pas imposer à des médecins de grandes villes, là où il y a donc beaucoup de médecins, de venir faire le job dans nos petits hôpitaux en attendant de trouver des solutions pérennes ?".