Maternité de Mayenne : grève reconductible à partir du samedi 12 janvier

Mayenne, France

Ils étaient nombreux, réunis dans la salle des spectacles du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne ce jeudi après-midi et ils ont pu échanger entre eux pendant près d'une heure et demie. La décision de la direction de fermer pour trois semaines la maternité a provoqué une onde de choc au sein du personnel. Ce dernier manifestera donc à Mayenne le samedi 12 janvier 2019 (l'heure reste à définir) et un préavis de grève reconductible sera déposé.

Reportage au sein du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne Copier

La forme a tout d'abord choqué bon nombre de salariés. C'est par mail, envoyé un peu avant 18h le 29 décembre, que la direction leur a annoncé que la maternité devait baisser le rideau pour quelques semaines en raison d'un manque de médecins anesthésistes (ils étaient encore quatre l'année dernière). L'absence de ces médecins a aujourd'hui des répercussions sur d'autres services du centre hospitalier.

"Les anesthésistes gèrent la maternité et les interventions d'urgence. Si un patient arrive pour une crise d'appendicite c'est l'anesthésiste qui va l'endormir. Sauf que là on est obligé de transférer ce patient sur l'hôpital de Laval" explique Sandrine qui travaille en chirurgie

Résultat : le personnel doit faire face au mécontentement et à l'incompréhension des patients. "On a été prévenu au dernier moment et il y a eu des fermetures de lits sans aucune explication de la direction" d'après Nathalie, infirmière. L'annonce jeudi dernier de la fermeture de la maternité a surpris tout le monde ou presque. Catherine travaille en salle de réveil. "On se demande si tout ça n'a pas été voulu parce que certains anesthésistes ont voulu rester et on a rien fait pour les garder ! On avait un médecin grec qui était très intéressé pour rester mais il était sous-payé par rapport à d'autres anesthésistes en place. Donc lui aussi a compris à un moment qu'il ne pourrait pas rester à Mayenne" explique la salariée.

"On a l'impression que tout a été géré à l'arrache. Il faut que l'on se défende" expliquent des salariés du CHNM au micro

La fermeture temporaire de la maternité est le signe pour les salariés, qu'à terme, l'hôpital de Mayenne ne sera plus qu'un établissement de proximité. Et même si la maternité pourrait de nouveau ouvrir le 15 ou le 21 janvier, les salariés sont bien décidés à manifester le samedi 12 janvier 2019 pour défendre l'utilité du Centre Hospitalier du Nord-Mayenne.

