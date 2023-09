Maternité de Porto-Vecchio : le comité de soutien obtient une réunion, la grève est suspendue

Une réunion entre les membres du collectif de soutien à la maternité et aux urgences de Porto-Vecchio et l'ARS aura lieu dans l'après-midi du mardi 19 septembre. La grève démarrée ce mardi 12 septembre est donc suspendue, annoncent les syndicats. À l'occasion de la visite de Gerald Darmanin ils avaient, avec les personnels de la clinique de l'Ospedale, alerté le ministre de l'Intérieur sur la future transformation de la maternité en centre périnatal de proximité.

"Comme nous nous y étions engagé, les syndicats ont suspendu leur grève jusqu'à la tenue de la réunion. En espérant qu'elle sera positive", indique ce vendredi Marie-Françoise Papi, membre du comité de soutien. Première revendication : un "maintien de la maternité fonctionnelle, avec anesthésiste, gynécologue et pédiatre, pour les meilleures conditions de sécurité".

Puis, "mais cela peut être fait dans un second temps" précise Marie-Françoise Papi, "que la maternité et les urgences soient reconnus de nécessité publique et ne soient plus remis en cause en fonction de l'ARS nommée".