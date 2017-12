Maternité de Saint-Chamond : derrière le buzz, la pérennité du service vraiment en jeu

Certes la maternité de l'hôpital de Saint-Chamond a le sourire dans la vidéo qu'elle a publiée pour encourager des gynécologues à rejoindre le service. Mais sa pérennité est vraiment en jeu. Il lui faut recruter ou trouver des solutions au plus tard au 31 mars 2018.

Derrière le buzz de la vidéo tournée et postée par la maternité de l'hôpital de Saint-Chamond, l'inquiétude est réelle quand à la pérennité du service.

Un vrai risque de fermeture plane, non du fait d'un nombre de naissances (760 en 2016) mais à cause du manque de gynécologues. Deux sont nécessaires à temps plein au minimum pour faire tourner le service, en plus des vacataires pour les gardes. Or fin mars 2018, les trois praticiens encore en place cet automne ne seront plus là : un médecin est parti le mois dernier, une autre doit faire de même en janvier et sa collègue d'ici quatre mois.

Un poste est ouvert depuis cet été, annonce mise à jour ce mardi après-midi pour porter à deux le nombre de gynécologues-obstétriciens recherchés. Un médecin serait récemment venu sur place et doit encore donner sa réponse.

Des solutions à trouver avec les autres hôpitaux

Sinon, Saint-Chamond espère pouvoir compter sur le Groupement hospitalier de territoire (GHT), dont le CHU de Saint-Étienne est le pivot, pour que des solutions soient trouvées, au moins temporaires mais surtout des mutualisations.

C'est le sens d'une lettre que le maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud a adressé au comité des élus locaux du GHT vendredi, appelant à la mobilisation. Le sujet doit être abordé lors d'une réunion ce vendredi 8 décembre.