Face aux difficultés rencontrées par la maternité de l’Hôpital du Gier à Saint-Chamond, le CHU étudie la possibilité de rapprocher les deux entités dans un service unique. Une option à l’étude et qui prendra -si elle se fait - un peu de temps avant de se mettre en place.

Saint-Étienne, France

La maternité de Saint-Chamond est en danger. Elle aura perdu trois gynécologues au printemps. Fin mars, le service devra avoir trouvé ces médecins s’il veut rester ouvert. D’ores et déjà le CHU de Saint-Étienne a apporté son soutien. Des médecins stéphanois seront présents deux jours par semaine à Saint-Chamond à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, huit nuits d’astreinte vont également être réalisées par les équipes du CHU entre le 1er janvier et le 31 mars. Mais en plus, le CHU a donc décidé de plancher sur un projet de rattachement de la maternité de l’Hôpital de Saint-Chamond à celle du CHU. Une demande faite par la direction de l’hôpital du Gier.

Pas optimiste

L’idée se serait d’avoir un chef de service unique pour les deux maternités. Cette demande n’avait pas été formulée lors de l’adoption le 1er juillet 2017 du projet médical partagé du GHT (Groupement Hospitalier de Territoire). Le CHU qui insiste, tout cela va prendre du temps. Dans un communique le Centre Hospitalier stéphanois précis que _"cette proposition nouvelle nécessite du temps pour mener une analyse approfondie de la part des deux établissements. " Le CHU qui toutefois n’est pas très optimiste car il conclue le communiqué en précisant que ce rattachement ne "permettra pas d’apporter une solution à la principale difficulté rencontrée par l’Hôpital du Gier, à savoir le manque d’obstétriciens." _

A voir aussi → VIDÉO - Le clip insolite de la maternité de Saint-Chamond pour trouver des gynécologues