Saint-Chamond, France

Un sursis de plus pour la maternité de Saint-Chamond. Ce mercredi matin le directeur de l'hôpital du Gier Bruno Michel annonce à France Bleu Saint-Etienne Loire un "maintien complet" des activités de la maternité jusqu'au 15 mai. Des discussions se poursuivent avec des praticiens candidats.

Jusqu'au 15 mai avec des intérimaires

Jusqu'au 15 mai prochain ce sont des intérimaires qui vont assurer les activités de la maternité de Saint-Chamond qui réalise en moyenne 700 naissances par an.

Bruno Michel le directeur de l'hôpital du Gier précise l'organisation des services de la maternité après le 31 mars " nous aurons recours ponctuellement à un certain nombre d'intérimaires, des intérimaires que l'ont connait avec lesquels on a déjà travaillé par le passé. On a réussi à monter les plannings jusqu'au 15 mai". Jusqu'au 31 mars une organisation temporaire a été mise en place dans le cadre du GHT, le groupement hospitalier de territoire, des médecins du CHU de Saint-Étienne et de Firminy assurent des gardes pour le maintien de la maternité.

Des discussions se poursuivent avec des praticiens

Pour rester ouverte la maternité de Saint-Chamond doit recruter au moins trois gynécologues dans les prochaines semaines. Bruno Michel assure que des contacts sont toujours en cours "on est en discussion avec trois praticiens c'est la raison pour laquelle on maintient jusqu'au 15 mai car mon intention c'est bien sûr que la maternité continue d'exister".