Le Blanc, France

Le Comité de Défense des Usagers du Centre Hospitalier du Blanc, dans l'Indre, lance un appel solennel ce samedi 4 août dans les colonnes de la Nouvelle République de l'Indre pour la réouverture de la maternité du Blanc. "348 élus nationaux, régionaux, départementaux, locaux, de l’Indre, de la Vienne, de l’Indre et Loire, et même de la Haute-Vienne ont répondu à l’appel", indique le comité parlant d'une "mobilisation sans précédent des élus pour défendre un service public".

L'appel devait être publié ce samedi 4 août dans les colonnes de la Nouvelle République. © Radio France - Jonathan Landais

Une mobilisation continue depuis juin

"Cette mobilisation montre bien que suite à notre appel du 18 juin et notre action du 14 juillet la motivation, non seulement de la population mais aussi des élus, s’amplifie. D’ailleurs de nouveaux élus nous rejoignent encore. La fermeture de la maternité en juillet et en août et les incertitudes qui persistent sur sa réouverture le premier septembre prochain sont des situations insoutenables".

La signature de cet appel a été soumise "à tous les élus de l’Indre, et ceux concernés, de la Vienne, l’Indre et Loire, et de la Haute-Vienne (bassin de santé de l’Hôpital du Blanc) dans un courrier cosigné par la Maire du Blanc Annick Gombert, le Président de la C.D.C "Brenne-Val de Creuse" Claude Meriot, le Président de la Communauté de communes "Cœur de Brenne" Jean-Louis Camus, le Président de la Communauté de communes "Marche Occitane" Philippe Gourlay et le Président du P.N.R. de la Brenne, Jean-Paul Chanteguet", indique encore le communiqué.