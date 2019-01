Maternité du Blanc : la présence des vigiles commence à agacer !

Depuis l'évacutation de la maternité du Blanc par les forces de l'ordre le 30 octobre dernier, le site de l'hôpital est surveillé par des vigiles jour et nuit, et ce pour prévenir une éventuelle, nouvelle occupation. Mais le coût de cette surveillance et son intérêt interpelle.

Depuis leur évacuation de la maternité du Blanc par les forces de l'ordre, le 30 octobre dernier, les membres du collectif "Cpasdemainlaveille" ont trouvé refuge dans l'ancienne maison médicale, près de l'hôpital, mise à leur disposition par des médecins. Un espace privé donc mais apparemment, les vigiles présents sur le site pour prévenir toute nouvelle occupation de la maternité, se sentent investis d'un autre mission puisque certains d'entre eux auraient été repérés samedi dernier 29 décembre, dans la nuit, lampe torche à la main en train de fouiller dans les buissons autour du nouveau quartier général du collectif. Interrogés, ces vigiles auraient expliqué qu'ils recherchaient des bouteilles d'alcool qu'auraient pu dissimuluer des patients du service d'addictologie.

Claire Moreau du collectif "Cpasdemainlaveille" a du mal a se contenter de cette explication mais surtout, elle s'interroge sur le coût d'une telle surveillance : "Oui, c'est clair, nous sommes surveillés. Leur peur, c'est qu'on réinvestisse la maternité, mais ce n'est pas du tout notre idée, puisque les locaux de la maternité sont fermés, il n'y plus rien, ni eau, ni electricité. Et pourtant, il y a toujours ces six vigiles, non stop et ça coûte de l'argent. Peut être que l'hôpital du Blanc à plus besoin de soignants que de vigiles ! "

" Une telle surveillance coûte cher ; 75 000 euros par mois" selon la maire du Blanc, Annick Gombert

Il y a quelques semaines déjà, la maire du Blanc Annick Gombert avait interpellé la direction de l'hôpital de Châteauroux-Le Blanc sur le coût d'un tel dispositif de surveillance. Aujourd'hui, elle l'assure : " Une surveillance 24 heures sur 24 avec les tarifs que nous, nous connaissons au niveau de la ville, c'est 2 500 euros par jour, soit 75 000 euros par mois" estime l'élue.

Contactée par France Bleu Berry, la directrice de l'hôpital de Châteauroux n'a pas confirméyles chiffres avancés par Annick Gombert. "A mon sens, ce chiffre est erroné" nous a simplement précisé Evelyne Poupet.