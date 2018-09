Le Blanc, France

Ce vendredi 29 septembre, des élus de la Brenne ont décroché le portrait du président de la République, Emmanuel Macron, de leur mairie. Ils sont venus le déposer symboliquement sur la façade de la sous-préfecture du Blanc. Du côté de l'Agence régionale de santé, elle doit rendre son rapport quant à la sécurité de la maternité, ce lundi 1er octobre. Laurent Naime, référent LREM dans l'Indre, estime que cette sécurité "n'est pas apparemment pas assurée".

"La vraie question qu'il faut se poser, c'est : "est-ce-qu'on est en capacité d'assurer la sécurité sur cet hôpital-là, en terme de maternité?". D'après les experts, moi je n'en suis pas un, il y a des choses qui ne permettent pas d'assurer apparemment la sécurité à l'hôpital du Blanc. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Combattre pour maintenir la maternité, si derrière on n'est pas en capacité d'assurer la sécurité, ce n'est pas la bonne question."

Est-ce-qu'il faut attendre qu'on ait une problématique pour réagir ?", Laurent Naime, référent LREM de l'Indre

Lors de la commission d'expertise le 20 septembre dernier, bloquée par 70 habitants et élus brennous, les experts avaient avancé un seuil de sécurité à 500 naissances pour une maternité. Celle du Blanc ne les atteint pas. "Si aujourd'hui, on met des seuils de sécurité, c'est parce que des experts estiment qu'en-dessous de cela, la sécurité n'est pas réalisée. Est-ce-qu'il faut attendre qu'on ait une problématique, comme toujours, pour réagir, moi je ne fais pas partie de ces gens-là", le référent LREM de l'Indre.

"Il faut regarder si on a bien tous les éléments par rapport à la sécurité et après, il faut être courageux et dire aux gens : "Dans l'Indre, il faut qu'on préserve une santé de qualité. L'hôpital du Blanc doit en faire partie. Est-ce-qu'il faut qu'il en fasse partie au niveau d'une maternité ?" Je ne suis pas sûr. Je me pose la question en tout cas", conclut-il.