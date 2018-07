Le Blanc, France

Le combat continue même au beau milieu de l'été. L'avocat de la ville du Blanc et d'une future maman a plaidé ce mardi pour l'annulation de la fermeture provisoire de la maternité blancoise. Fermeture décidée par la direction qui évoque un manque de personnel pour assurer les gardes et donc un risque pour les patientes et les bébés. Un argument contesté par Annick Gombert, maire du Blanc qui estime que c'est un argument qui vise simplement à justifier une fermeture pure et simple à terme, c'est d'ailleurs ce qu'a dit son avocat à l'audience. "Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage" appuie maître Thiriez, avocat au Conseil d'Etat. "J'ai démontré à l'audience que cet argument n'était pas valable. J'ajoute que cela représente un stress pour des mamans qui n'en ont vraiment pas besoin. Elles ont appris par voie de presse qu'elles accoucheraient à Châteauroux plutôt qu'au Blanc, et c'est pour ces quelques cinquante mamans que je me bats."

Ce qu'on craint, c'est que la maternité ne rouvre jamais si elle ferme tout l'été

L'avocat qui représente l'une de ces mamans et la ville du Blanc a donc demandé la réouverture immédiate de la maternité. Selon lui, une fermeture provisoire pour l'été pourrait être synonyme de fermeture définitive. "Les médecins de la ville le disent : lorsque vous dispersez le personnel pendant tout ce temps en fermant un établissement, il est bien difficile de rouvrir ensuite." La décision du tribunal administratif de Limoges sera rendue ce jeudi 19 juillet.