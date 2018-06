Face aux critiques à la suite de la décision de fermer "provisoirement" la maternité du Blanc dans l'Indre cet été, la direction du centre hospitalier prend la parole et assure tout faire pour rouvrir le site en septembre.

Le Blanc, France

La maternité du Blanc pourra-t-elle rouvrir à la rentrée de septembre ? C'est la question qui agite les esprits ces jours-ci. La directrice du Centre Hospitalier Châteauroux-Le Blanc a décidé de fermer "temporairement" cet été la maternité, durant les mois de juillet et d'août car il n'y a plus de médecins titulaires (uniquement des intérimaires) et cela pose - dit la direction - des problèmes de sécurité pour les parturientes.

La directrice donne des garanties

Les opposants mettent en doute la volonté de recruter de la direction, celle-ci leur a répondu mardi 19 juin lors d'un point presse. "On ne fait pas semblant" a redit Evelyne Poupet. La directrice du Centre Hospitalier rappelle d'abord que l’hôpital vient d'investir 90.000 euros dans un nouvel échographe sur la maternité du Blanc, preuve supplémentaire que tout est fait pour pérenniser l'activité du site. Si tout va bien, au moins une sage-femme titulaire devrait aussi être recrutée cet été. Les démarches sont déjà engagées. "Nous en avons une qui n'est pas diplômée, donc sous réserve d’avoir le diplôme, nous la recruterons au 1er juillet, et nous avons effectivement une titulaire qui arriverait le 1er août, et qui a déjà de l'expérience".

Je ne reviendrai pas sur la fermeture provisoire"

Mais pour rouvrir la maternité dès septembre, il faudrait aussi recruter au moins deux autres sages-femmes, et un gynécologue-titulaire. "On fait tout pour y arriver, mais ce n'est pas simple" dit en résumé Evelyne Poupet. Malgré ces difficultés, certaines mamans auraient déjà prévu d'accoucher en septembre au Blanc. "Nous avons déjà six inscriptions, donc ça donne un signe je dirais, encourageant". Voilà pour les garanties, mais sur l'essentiel, Evelyne Poupet ne reculera pas. "Je ne reviendrai pas sur ma décision de fermer provisoirement la maternité du Blanc cet été, il en va de la sécurité des femmes enceintes."

Que deviennent les femmes enceintes ?

De gauche à droite : Michel Hira (Président de la commission médicale d'établissement), Evelyne Poupet (directrice du Centre Hospitalier), le Docteur Françoise Bandaly (Chef du Pôle Gynécologie Obstétrique) © Maxppp - Jonathan Landais

Entre 55 et 60 femmes auraient prévu d'accoucher cet été au Blanc. L'hôpital de Châteauroux est en train de les accompagner individuellement pour trouver des solutions. Pour l'instant seul un tiers des femmes ont été rencontrées par le Docteur Françoise Bandaly, Chef du Pôle de Gynécologie Obstétrique. Et sur ce tiers, seule une poignée aurait à ce jour accepté de venir accoucher sur Châteauroux. "La répartition est très homogène, j'en ai cinq ou six sur Châteauroux, cinq ou six sur Châtellerault, la même chose sur Poitiers".

Certaines vont accoucher dans leurs familles pendant leurs vacances"

Une dizaine de futures mamans ont même refusé le rendez-vous avec le Docteur Bandaly, expliquant qu'elles avaient déjà trouvé un autre lieu d'accouchement. "Certaines vont accoucher dans leurs familles pendant leurs vacances, en Bretagne ou à Libourne par exemple". Les autres femmes seront rencontrées d'ici la fin du mois de juin, elles seront toutes accompagnées jusqu'au bout. A l'issue de leur entretien, l'hôpital demande aux futures mamans de signer un document ("une lettre d'information"), indiquant qu'elles ont bien pris connaissance de la fermeture temporaire de la maternité cet été, pour ne pas s'y présenter et trouver porte close après le 27 juin.