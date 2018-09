Le Blanc, France

La ministre de la Santé Agnès Buzyn était en déplacement au centre hospitalier d'Amboise en Indre-et-Loire ce mardi pour parler des "soins de proximité" dans un centre de périnatalité. Dans l'Indre, l'un des opposants à fermeture de la maternité du Blanc y a vu une occasion d'interpeller la ministre sur Twitter.

- Des soins de #proximité -Elle est où la #proximité?"

Madame @agnesbuzyn, les femmes du Blanc et sa région devront faire plus d'une heure de route pour aller accoucher, elle est ou la #proximité? Cette année, on ferme une classe dans notre école, on ferme la maternité, on paye cher le 80km/h, souhaitez vous tuer la ruralité? RT svp! — Matthieu (@Deffmatth) September 11, 2018

"J'ai visité un centre de périnatalité qui permet aux femmes enceintes et aux jeunes mères d'avoir accès à des #soins de #qualité et de #proximité" écrit la ministre du Twitter. "Les femmes du Blanc et sa région devront faire plus d'une heure de route pour aller accoucher, elle est où la #proximité?", lui a répondu Mathieu Deffontaines, agriculteur à Paulnay dans l'Indre.

"Cette année, on ferme une classe dans notre école, on ferme la maternité, on paye cher le 80km/h, souhaitez vous tuer la ruralité? RT svp!", poursuit-t-il. Dans un second message, l'agriculteur envoit à la ministre la vidéo publiée par Antoine Léaument, originaire de l'Indre. Ce dernier, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon, réclame la réouverture immédiate du site.

Manifestation à Blois

Plusieurs membres du collectif Cpasdemainlaveille, également opposés à la fermeture de la maternité du Blanc, se sont rendus à Blois ce mardi, dans le Loir-et-Cher, où la ministre de la Santé a aussi effectué une visite. Ils étaient accompagnés d'une délégation de l'intersyndicale de l'hôpital de Vierzon et ont distribué des tracts appelant à la grande journée de mobilisation du samedi 15 septembre au Blanc.