Maternité : un service dédié à la dépression "post-partum" ouvre à la Polyclinique Méditerranée à Perpignan

Quand la naissance d'un enfant n'entraîne pas la joie et le bonheur attendus, on appelle ça la dépression post-partum. Prés de 15% des femmes sont touchées dans les semaines ou les mois qui suivent l'accouchement. Pour leur venir en aide, la polyclinique Méditerranée à Perpignan, a ouvert un service dédié : un hôpital de jour. Audrey Gratacos, la sage-femme référente "suite de couche" à la maternité, répondait à nos questions ce mardi sur France Bleu Roussillon.

"Cela arrive plus tard que le baby blues, environ six semaines après la naissance. La maman va se sentir incapable, inadaptée aux besoins du bébé, anxieuse, irritée. Ce sont les symptômes de la dépression, il faut les soigner et les prendre en charge", explique Audrey Gratacos. Les femmes sont choisies en fonction de critères d'éligibilité pour être inclues dans le parcours de l'hôpital de jour. Cela peut aussi venir d'une orientation externe.

Plus de 2.000 naissances par an ont lieu à la polyclinique Méditerranée à Perpignan, soit la moitié du département.